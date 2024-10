Quelqu’un vient de créer une application simple pour contourner la configuration système stricte de Windows 11

Ce que vous devez savoir

Les exigences système strictes de Microsoft rendent difficile la mise à niveau des utilisateurs de Windows 10 vers Windows 11 malgré la mort imminente du premier.

Une nouvelle application tierce vous permet de contourner certaines de ces exigences, notamment Secure Boot et TPM, permettant aux utilisateurs d’installer la dernière version de Microsoft de Windows 11 (24H2) sur du matériel non pris en charge.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: L’exécution d’applications tierces non prises en charge pourrait endommager votre appareil. Procédez avec prudence.

Microsoft a du mal à établir une croissance de la part de marché de Windows 11 malgré la mort imminente de son prédécesseur. Windows 10 devrait atteindre sa date de fin de support le 14 octobre 2025.

Windows 11 a été livré il y a plus de trois ans mais ne détient actuellement que 33,37 % de part de marché, tandis que Windows 11 domine la catégorie avec une énorme part de marché de 62,79 %. La lenteur de la croissance et du taux d’adoption de Windows 11 peut être attribuée à plusieurs raisons, notamment aux exigences système strictes de Microsoft et aux éléments de conception défectueux.

À l’approche de la mort de Windows 10, les utilisateurs sont limités à un nombre limité d’options, notamment la mise à niveau vers Windows 11, l’achat d’un tout nouveau PC Windows 11 ou le passage à Linux ou Mac. Il existe également une option permettant de payer pour une prise en charge étendue de Windows 10 pendant trois années supplémentaires, disponible pour les utilisateurs commerciaux et grand public. Cependant, le prix officiel du service n’a pas encore été confirmé.

Bien que les deux premières options semblent plus viables, une nouvelle option tierce a récemment rejoint le giron. Le développeur Belim, bien connu pour développer des outils de personnalisation tiers pour Windows, a récemment développé un nouvel outil baptisé Flyby11. Il permet aux utilisateurs de contourner la configuration système requise pour exécuter Windows 11, version 24H2 de Microsoft sur un PC (via Néowin).

Selon le développeur :

« Flyby11 est un simple patcher qui supprime les restrictions gênantes qui vous empêchent d’installer Windows 11 (24H2) sur du matériel non pris en charge. Vous avez un vieux PC ? Pas de TPM, de démarrage sécurisé ou votre processeur n’est pas pris en charge ? Flyby11 vous permet d’installer Windows 11 24H2 de toute façon.

Flyby11 exploite une fonctionnalité du processus d’installation de Windows 11 qui utilise la variante Windows Server de l’installation. Cette variante, contrairement à la configuration standard de Windows 11, ignore la plupart des vérifications de compatibilité matérielle, ce qui lui permet de s’exécuter sur des systèmes non pris en charge. »

L’exécution d’une application tierce sur votre appareil peut bloquer votre appareil. Procédez avec prudence.

Bien que Flyby11 vous permette de contourner la configuration système stricte de Microsoft pour Windows 11, vous pouvez personnaliser Windows 11 au-delà des options disponibles à l’aide d’un outil tiers baptisé Seelen UI Utility.

Le mod est livré avec de nombreuses fonctionnalités pour Windows 11 et Windows 10, y compris la barre des tâches flottante de Windows 12 et le gestionnaire Windows Tiling pour promouvoir le multitâche. Cependant, l’outil est livré avec une mise en garde qui vous oblige à installer Microsoft Edge pour utiliser son « environnement de bureau entièrement personnalisable ».

Pour atténuer les risques encourus, les utilisateurs sont encouragés à exécuter des tests et à installer des logiciels non pris en charge et tiers sur les machines virtuelles.