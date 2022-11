Quelqu’un vient d’acheter des sandales portées par Steve Jobs dans les années 1970 pour un énorme Rs 1,7 Crore

Acheter des sandales pour un crore peut vous sembler inhabituel. Surtout s’ils sont vieux et usés. Cependant, que se passe-t-il s’ils appartiennent à quelqu’un de célèbre ? Lors d’une récente vente aux enchères, les sandales du co-fondateur d’Apple Inc., Steve Jobs, ont été vendues pour 218 750 $ (environ 1,7 crore ₹). L’identité de l’acheteur n’a pas été révélée par Julien’s Auctions, Californie.

La vente aux enchères a fait le tour des médias sociaux non seulement pour le prix auquel les sandales avaient été vendues, mais aussi pour son prix d’origine, qui était inférieur à 200 $ (environ 16 000 ₹). De nombreux utilisateurs de Twitter ont fait remarquer qu’ils possédaient une paire similaire des mêmes sandales. “J’ai un Birkenstock similaire quelque part dans la maison, je me demande si je peux obtenir au moins 200 $ pour eux”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Hmm, j’ai des Birkenstock similaires quelque part dans la maison, je me demande si je peux obtenir au moins 200 $ pour eux. — Marius (@quasisc) 15 novembre 2022

Un autre commentaire disait: “Si vous savez quelque chose sur les habitudes d’hygiène de Steve Jobs, en particulier dans les années 70, vous manipuleriez ceux qui portent une combinaison de matières dangereuses.”

Si vous savez quelque chose sur les habitudes d’hygiène de Steve Jobs, en particulier dans les années 70, vous vous occuperiez de ceux qui portent une combinaison de matières dangereuses. — Jeff Derringer (@jeffderringer) 15 novembre 2022

Le site officiel de Julien’s Auctions a décrit les sandales comme “une paire de sandales Birkenstock Arizona en cuir suédé marron qui appartenaient et étaient portées personnellement par Steve Jobs”. Ceux-ci ont été portés à de nombreux moments charnières de l’histoire d’Apple par le co-fondateur. La période la plus emblématique est peut-être celle de 1976, lorsque Steve Jobs portait ces sandales alors que lui et Steve Wozniak commençaient à travailler sur des ordinateurs Apple dans un garage de Los Altos. Ces sandales avaient fait partie d’expositions précédentes comme le Salone del Mobile à Milan, en Italie, l’IMM Koln à Cologne, en Allemagne, et le siège social de Birkenstock à Rahms, en Allemagne en 2017.

Il a également fait partie de l’exposition du musée d’histoire du Wurtemberg à Stuttgart en Allemagne 2020-2022. Les sandales ont été estimées à 60 000 $ – 80 000 $ (environ 48 lakhs ₹ à 65 lakhs ₹).

