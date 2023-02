La réception de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani à l’hôtel St. Regis de Mumbai le samedi 12 février était une affaire de stars avec Ranveer Singh, Vicky Kaushal, Abhishek Bachchan, Anupam Kher, Alia Bhatt, Ajay Devgn, Kajol, Gauri Khan , Ananya Panday, Kareena Kapoor Khan, Karan Johar et de nombreuses autres célébrités présentes.

Tard dans la nuit du lundi 13 février, Anupam Kher a publié une photo sur son Instagram avec Alia Bhatt des festivités du mariage alors que les deux avaient l’air mignons ensemble posant pour la caméra. Alors que l’acteur vétéran portait un kurta-pyjama noir scintillant, l’actrice était magnifique dans un sari.

Partageant la photo, Kher a salué la performance de Bhatt dans le réalisateur Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali sorti l’année dernière et a écrit : “Chère @aliaabhatt ! C’était tellement merveilleux de vous rencontrer après si longtemps à la réception de mariage de @sidmalhotra & @kiaraaliaadvani. Je vous ai toujours taquiné sur le fait que vous étiez une actrice née. J’adore vos performances. Surtout #GangubaiKathiawadi. Vous étiez spectaculaire. Continuez ! Amour et prières toujours ! #AliaBhatt #Warmth #LongAssociation #Actors” .





Kangana Ranaut et Anupam ont toujours admiré le travail de l’autre et le premier a dirigé la brigade anti-népotisme à Bollywood et a souvent ciblé Alia aussi. Ainsi, les internautes ont eu des réactions hilarantes à la photo de Kher et Bhatt alors qu’un utilisateur d’Instagram a écrit dans la section des commentaires, “Quelqu’un vérifie si Kangana va bien lol”, tandis qu’un autre a commenté, “La cible de Kangana a toujours été fan de Kangana mais la déteste maintenant, Alia tu vas 1000 (fois) mieux”.

Pendant ce temps, le dernier film d’Anupam Kher, Shiv Shastri Balboa, est sorti en salles le 10 février. Il met également en vedette Neena Gupta, Sharib Hashmi, Nargis Fakhri et Jugal Hansraj, entre autres.