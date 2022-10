Quelqu’un sur la ligne défensive des Bears de Chicago pourra-t-il remplacer Robert Quinn ? – Section locale de Shaw

Maintenant quoi?

C’est la grande question pour les Bears alors qu’ils avancent sans l’ailier défensif Robert Quinn, qui a été échangé aux Eagles de Philadelphie mercredi.

Qui va intensifier en appliquant plus de pression sur les quarts tout en bourrant le jeu de course de manière cohérente? Ou personne n’est à la hauteur de la tâche ?

« J’ai dit aux gars hier qu’ils n’étaient pas obligés d’être Robert », a déclaré jeudi le coordonnateur défensif Alan Williams. «Je veux toujours qu’ils soient eux-mêmes. Il y a un vide, mais j’attendrai de voir qui comblera ce vide naturellement.

Le premier défi des Bears sans Quinn est immense dans les Cowboys de Dallas 5-2. Le quart-arrière Dak Prescott est revenu après une absence de cinq matchs la semaine dernière et a complété 19 passes sur 25 pour 207 verges et un touché dans une victoire relativement facile de 24-6 contre les Lions.

Prescott, qui a lancé pour 4 449 verges et 37 touchés la saison dernière, devrait être encore plus échauffé lors de son deuxième match.

Dallas est peut-être sans RB Ezekiel Elliott (genou), mais Tony Pollard est un arrière explosif qui fait en moyenne 5,6 verges par course.

Quinn n’a réussi qu’un sac, neuf plaqués et trois coups sûrs du quart-arrière en sept matchs, mais il a également été doublé dans le top 5, selon les statistiques Next Gen de la NFL.

Il sera intéressant de voir comment la ligne D se comporte dimanche contre une attaque qui n’aura pas à se concentrer sur l’un des meilleurs passeurs de la ligue.

“La préparation que les autres équipes ont prise … pour lui, c’était assez (étendu) et j’avais l’impression que cela se voyait pendant le jeu – chaque quart, chaque match”, a déclaré l’ailier défensif Trevis Gipson. « Les équipes doubles se sont présentées. Pour le reste de cette saison, ce sera différent. Nous verrons ce que les attaquants pensent de notre défensive et de qui ils pensent avoir besoin pour doubler l’équipe ou ce qu’ils doivent faire pour gagner.

Gipson et le reste des joueurs de ligne D restants ont flashé ici et là, mais personne ne connaît une saison exceptionnelle.

Voici un aperçu :

Trévis Gipson

Le natif de Cedar Hill, au Texas, a réussi sept sacs et cinq échappés forcés la saison dernière tout en jouant dans 49% des snaps défensifs. Cette saison, il a participé à 44% des jeux et a deux sacs (tous deux contre les Packers). Gipson – un choix de cinquième ronde en 2020 – n’a cependant pas fait grand-chose au cours des deux derniers matchs.

Le vétéran de troisième année avait des émotions mitigées à propos du métier.

“J’étais triste et je ne m’y attendais pas”, a déclaré Gipson. “Même quand je suis arrivé dans ma première année, j’ai toujours été avec Rob. Il m’a montré les ficelles du métier. C’était dur de lui dire au revoir hier soir. Mais c’est une opportunité et je vais tout donner.

Dominique Robinson

La recrue de 6 pieds 4 pouces et 249 livres de Miami (Ohio) a fait basculer une tentative de passe de Bailey Zappe lundi soir, menant à l’interception de Roquan Smith. Il a également dominé les Niners lors de la semaine 1 en obtenant un sac et sept plaqués au total. En dehors de cela, la saison a été calme car Robinson n’a que cinq plaqués de plus tout en voyant de l’action sur 38% des jeux.

La recrue a apprécié la nature «vieille âme» de Quinn et a beaucoup appris du vétéran de 12 ans.

“Moi et lui sommes très similaires”, a déclaré Robinson. « Je suis aussi une vieille âme. J’aime la musique ancienne. Je n’écoute pas beaucoup de trucs rah-rah. Donc, pouvoir le voir et voir certaines similitudes, c’était: ‘OK, j’aime Rob.’ …

“C’était une bénédiction de pouvoir s’asseoir derrière lui et d’apprendre certaines choses de lui, donc je ne me sentais pas obligé de tout mettre sur mon dos.”

Al-Quadin Mohammed

Le vétéran de sixième année a été un choix de sixième ronde des Saints et a passé les quatre dernières saisons avec les Colts. Muhammad, qui a eu six sacs en 2021, a été une force assez constante sur la ligne D jusqu’à présent, mais doit se rendre plus souvent au QB.

Kingsley Jonathan

Le départ de Quinn est très important pour Jonathan. La recrue non repêchée de Syracuse n’a été active que lors des semaines 2 et 3, mais a été mentionnée par le directeur général Ryan Poles mercredi. Il sera intéressant de voir ce que le 6-4, 260 livres peut ajouter à l’avenir.

Le moment est venu pour les quatre gars – et ils auront tous beaucoup d’occasions.

“Nous avons tourné tout au long de la saison, ce qui est génial, donc ce n’est pas comme si ça allait être nouveau”, a déclaré Robinson. « Je suis arrivé. Gip est arrivé. Maintenant, Gip va commencer.

« Et puis mon fils Kingsley, il est le suivant. Il est dans la rotation maintenant, et il a obtenu quelques répétitions à Green Bay, donc nous roulons. “Nous savons comment gérer cela.”

