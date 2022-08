Quelqu’un s’il vous plaît achetez-moi la superbe Ford Escort RS Turbo de la princesse Diana

Il y a beaucoup de raisons de jeter le mot “emblématique” quand on parle de la fin princesse Diana, de sa mode et de son activisme aux scandales et drames qui ont entouré sa vie et sa mort. Mais elle était aussi une véritable passionnée de voitures, préférant conduire elle-même plutôt que d’être conduite avec un chauffeur, au grand dam des services de sécurité de la famille royale. Diana possédait une multitude de voitures impressionnantes, et l’une des plus cool sera mise aux enchères plus tard ce mois-ci : sa Ford Escort RS Turbo Series 1 de 1985.

C’était la troisième Escort que Diana possédait, après une modeste Escort Ghia argentée qui était un cadeau de fiançailles et une Escort 1.6i Cabriolet rouge jugée dangereuse à conduire par le Royal Protection Command – le toit décapotable n’offrait pas assez d’intimité ou protection. Après avoir été poussée pour obtenir une voiture plus furtive, Diana a apparemment insisté sur le nouveau modèle Escort RS Turbo. Conçue pour l’homologation dans les courses du groupe A, cette version de performance comportait un moteur quatre cylindres de 1,6 litre développant 130 chevaux, des améliorations de châssis, des sièges Recaro et quelques mods de style rad.

Tim Graham/Getty Images



L’escorte de Diana a été spécialement modifiée à la suggestion de l’équipe de relations publiques de Ford. Alors que presque toutes les 8 604 unités de production de la RS Turbo étaient peintes en blanc, celle de Diana a été finie dans un travail de peinture noire plus furtif, bien qu’elle ait conservé les rayures de course bleues de la RS Turbo. Il était également équipé d’une calandre à cinq lamelles au lieu de la calandre à une lamelle plus sportive de la RS Turbo, et il a obtenu un deuxième rétroviseur à l’usage de l’agent de sécurité qui accompagnait généralement la princesse en tant que passager.

La princesse a conduit cette escorte d’août 1985 à mai 1988, l’utilisant pour se déplacer dans le quartier de Chelsea à Londres et transporter ses jeunes enfants. Plus tard, elle a acquis un penchant pour les voitures de luxe, possédant des voitures comme une Jaguar XJS, une Audi 80 Cabriolet et plusieurs BMW, dont une E36 Série 3 et une E39 Série 5. (Elle n’a cependant jamais possédé de Porsche 911, malgré son apparition dans le film Spencer.) Ma préférée des voitures de Diana est sa Mercedes-Benz 500SL marron – je suis un autre propriétaire de R129 – qui est maintenant exposée au musée Mercedes de Stuttgart. Elle a été forcée d’abandonner la SL en 1992 après la fin du bail, car la famille royale n’aimait pas qu’elle conduise une voiture chère de fabrication allemande, surtout pendant une récession.

Ventes aux enchères Silverstone



Après que Diana en ait fini avec l’Escort, elle a été renvoyée à Ford et a reçu une nouvelle immatriculation et une nouvelle plaque d’immatriculation. Elle a ensuite été vendue pour environ 3 200 $ à un directeur de Ford pour l’usage de sa femme, et en 1993, la voiture a été utilisée dans un cadeau promotionnel par Kiss FM. Un homme du nom de M. Windsor a ensuite acquis l’Escort en 1994, et il en a été propriétaire jusqu’en 2008, date à laquelle elle a été achetée par un éminent collectionneur de Ford RS.

Maintenant en excellent état prêt pour le concours et avec seulement 24 961 miles au compteur, l’escorte de Diana sera mise en vente via Silverstone Auctions le 27 août, et elle sera proposée sans réserve. Silverstone Auctions s’attend à ce que l’Escort coûte plus de 100 000 $ – les modèles Ford RS sont déjà extrêmement collectionnables et très appréciés, et c’est peut-être le plus connu de tous. La première Escort de Diana s’est vendue aux enchères pour 63 000 $ l’été dernier, et son Audi 80 Cabriolet de 1994 a coûté près de 66 000 $ en 2016. Si vous êtes riche et que vous lisez ceci, vous devriez l’acheter pour moi.