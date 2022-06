Quelqu’un pourrait-il expliquer à nouveau pourquoi les dépenses militaires du Canada sont honteuses?

La sainte proportion de l’OTAN Je suis d’accord avec le sénateur de l’Alaska, Dan Sullivan, qui s’est récemment lamenté : « Nous avons encore des alliés de l’OTAN, dont le Canada, qui se contentent de faire le plein. Et ça devient un peu fatiguant. Je suis d’accord. Cela devient fatiguant.

La charge est construite autour d’un chiffre cible : 2 % du PIB par pays devraient être consacrés aux dépenses militaires. L’OTAN l’a plus ou moins sorti du cul en 2014. Ce n’est ni obligatoire ni justifié, partout où je peux trouver.

Les dépenses militaires américaines sont d’environ 3,7%, bien que les statistiques soient encore plus sombres ici que dans des domaines comme le chômage. Pour élargir la vue, l’Arabie saoudite est à 8,4, l’Algérie à 6,7, la Russie à 4,3, Israël à 5,6. Ils ne font pas partie de l’OTAN, mais ils sont tous dans le jeu militaire du poids.

Pourquoi les États-Unis ne sont-ils pas gênés d’être si bas? Nous sommes entre 1,3 et 1,4 %, ce qui nous place dans une subdivision de l’OTAN avec l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas — pas mal, OMI, et bien devant la Belgique ou l’Irlande. Les chiffres dans le monde entier sont partout sur la carte. L’Argentine est à 0,8 ; La Finlande est à 1,5. Quelqu’un pourrait-il expliquer à nouveau pourquoi notre figure est honteuse ?

Deux autres points.

Les États-Unis sont un pays largement construit, socialement et économiquement, autour de son armée. Il est difficile de trouver des Américains qui n’ont pas de famille qui « ait servi », même plusieurs décennies après l’abolition de la conscription universelle. L’argent dépensé pour les armes va directement aux bénéfices des entreprises américaines et aux emplois nationaux. Le récent projet de loi d’aide de 40 milliards de dollars à l’Ukraine que le président Joe Biden a signé commence tout de suite par « la reconstitution des stocks d’armes américains (9 milliards de dollars) ».

Ce sont des commandes pour les fabricants d’armes américains. Plus il y a de guerre, plus il y a de profits. Ce n’est pas de la rhétorique, c’est de l’économie. Le Canada a une industrie de l’armement en bonne santé, bien représentée à Ottawa par d’anciens généraux. Mais c’est bupkis par rapport aux États-Unis Alors, pourquoi leurs cibles préférées devraient-elles s’appliquer à nous ?

De plus, le Canada n’est pas en Europe. Nous sommes dans l’OTAN pour des raisons historiques basées sur des époques passées. Nous sommes dans une situation stratégique très différente de celle de l’Italie, de l’Allemagne ou de la France. Agir distinctement de l’OTAN ne nous empêcherait pas de soutenir, disons, l’Ukraine pour le moment. Ou travailler avec les États-Unis sur la défense aérienne de l’Arctique.

Au cas où il faudrait dire, je pense que nous avons besoin de forces armées, tout comme nous avons besoin de forces de police. La question est de savoir si elles sont adaptées à l’objectif – et quel est cet objectif.

Tenez-vous en garde pour l’instruction publique. La Cour suprême des États-Unis vient d’approuver l’utilisation de bons financés par l’État pour les écoles chrétiennes privées. Aux États-Unis, cela est vu à travers le prisme de la séparation de l’Église et de l’État. Mais je pense que ce qui est plus sinistre, c’est la poursuite de l’effondrement de l’éducation publique là-bas.

Grâce au financement par chèques publics, les parents les plus riches enverront leurs enfants dans des écoles privées, tout en couvrant les coûts supplémentaires. Les écoles publiques survivront, à peine. Ils sont déjà affaiblis. En conséquence, les fossés raciaux et économiques vont s’élargir encore plus, ce qui portera atteinte à la cohésion sociale.

Notre équivalent, ce sont les écoles « spéciales » du système public : immersion française, arts, sciences, etc. À Toronto, il y a eu un tollé contre les récents projets de démantèlement de ces écoles. Mais ils ont vu le jour en grande partie – comme les fonctionnaires l’ont parfois laissé échapper – pour dissuader les parents les plus riches d’envoyer leurs enfants dans des écoles privées. La pensée était que, pour sauver les écoles publiques, un peu comme les villages vietnamiens dans les années 1960, il fallait pratiquement les détruire.

Quelle est l’alternative ? Pour « enrichir » toutes les écoles, afin que tout le monde puisse bénéficier d’une éducation enrichie. Ou mettez des itinéraires spéciaux à la disposition des enfants moins privilégiés. Cela nécessiterait à son tour plus de financement, auquel les gouvernements résistent régulièrement.

En quoi est-ce important? Parce que le but le plus profond des écoles publiques est d’initier les enfants au type de société multiforme dans laquelle ils vivent, via une expérience réelle. Ensuite, il peut résister aux contraintes qui s’efforcent de le détruire.

Il est infernal de forcer les parents en tant qu’individus à choisir entre ce qui est bon pour leurs enfants et ce qui est nécessaire pour une société solide et diversifiée. C’est pourquoi le fardeau devrait nous incomber tous ensemble, en agissant collectivement et démocratiquement.

