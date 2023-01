Quelqu’un pourrait-il épargner une “pièce de rechange” ? Non.

Les organes de presse ont souvent un premier aperçu des livres, des films, des études et des rapports officiels avant leur sortie, à condition que nous ne publions pas d’articles à leur sujet avant un certain temps. Le Times respecte ces règles, connues sous le nom d’embargos, à moins qu’une autre organisation de presse ne les enfreigne. Mais il ne signe pas d’accords de non-divulgation, et Random House le savait, il devrait donc se fier à notre parole que nous ne divulguerions pas de détails ou ne formulerions pas de critiques avant que le livre n’arrive sur les étagères des magasins. C’est une danse familière, généralement un menuet poli, mais avec un livre aussi important que celui-ci, cela devient plus un jitterbug.

La publication des mémoires du prince Harry, “Spare”, avait été une affaire très attendue, avec des passages divulgués et des interviews de pré-publication.

Les agences de presse britanniques devenaient folles dans les jours précédant la sortie de “Spare”, car il avait accidentellement été mis en vente tôt en Espagne. J’ai essayé d’éviter toute la couverture, peur que cela obscurcisse mon jugement et me rende malade du livre avant même de l’avoir lu.

Au lieu de cela, j’ai regardé “Harry & Meghan”, la série Netflix synergique du couple. J’ai également recherché des exemplaires de “A King’s Story”, publié en 1951 par l’arrière-grand-oncle de Harry, Edward, le duc de Windsor, qui avait encore plus fait défection de la société, comme la famille royale est parfois connue, et de ” Le cœur a ses raisons », un mémoire de 1956 de sa femme, la duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Elle, comme Meghan, était une américaine divorcée. J’étais émerveillé par leur décorum comparatif (j’en étais sûr).

Honnêtement, je m’étais porté volontaire pour cette mission avec une certaine appréhension. Ma mère est anglaise de naissance et j’ai grandi en prêtant une attention superficielle à la famille royale lors de visites estivales à Londres. Mais malgré une visualisation diligente de “The Crown” et de quelques autres critiques de la littérature connexe, je ne suis en aucun cas un superfan royal. Cependant, quand j’ai découvert qu’Harry avait travaillé avec le ghostwriter JR Moehringer, l’auteur des formidables mémoires “The Tender Bar” et le ghostwriter d’Andre Agassi, mon anticipation a monté.

Alors, où était ce putain de livre ? Bien que les critiques lisent souvent les nouvelles versions sous forme de fichiers PDF, Random House n’en enverrait pas une par e-mail, pour la raison évidente : il est beaucoup plus facile de copier, coller et distribuer du texte électronique. (En outre, il est beaucoup plus royal de s’asseoir dans sa bibliothèque en tournant les pages papier d’un livre.)