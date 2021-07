‘Quelqu’un le gifle’: McGregor menace de casser le nez d’un journaliste ‘rat’ à propos de la remarque d’Obama, raille Nurmagomedov avant l’UFC 264

Les tensions sont vives pour l’événement phare entre les deux hommes à Las Vegas, qui termine une trilogie à égalité à 1-1 et a déjà vu McGregor essayer d’aiguillonner son rival en impliquant la femme de Poirier dans leurs allers-retours.

Mais le joueur de 32 ans a également été impliqué dans une guerre des mots avec les médias.

Lors du dernier événement médiatique visant à promouvoir le combat à la carte hier, McGregor n’a pas apprécié quelques remarques intelligentes d’un journaliste présent concernant son récent héritage 3-3.

Vêtu d’un costume rose, le journaliste a commencé par dire : « Conor, j’ai une question pour toi. Tu as gagné exactement un combat depuis que Barack Obama était président. »

Avant qu’il ne soit autorisé à terminer sa question, un McGregor furieux intervint.

« Ferme ta gueule avant que je ne descende et que je t’écrase le nez » McGregor bouillonnait.

« Je vais te casser le nez dans ton petit rat. Quelqu’un le gifle. Quelqu’un le gifle, » il a ordonné.

Conor McGregor a tenté de donner un coup de pied à Dustin Poirier lors de leur #UFC264 face à face conférence de presse 😳 pic.twitter.com/5TcpHDL6ov – ESPN MMA (@espnmma) 9 juillet 2021

Le journaliste a finalement été autorisé à terminer son article en demandant : « Il vous a envoyé dans un endroit où le temps n’existe pas il y a six mois. Nous voulons savoir, pourquoi quelqu’un devrait-il s’attendre à quelque chose de différent ce samedi ? »

Répondant à une toile de fond d’énormes acclamations d’une foule en adoration, McGregor a répondu : « C’est un combat de plus que j’ai gagné que ton petit cul de merde. »

Aussi effronté soit-il, le journaliste avait techniquement raison. Depuis qu’il a battu Eddie Alvarez pour devenir champion poids plume et poids léger en novembre 2016, quelques jours après que Donald Trump a remporté les élections générales pour s’assurer qu’il succéderait à Obama en janvier suivant, McGregor n’a remporté qu’un seul combat contre le gardien Donald Cerrone en janvier de l’année dernière.

Conor McGregor dit que la légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov n’a « rien fait » dans le sport ! 👀🍿BTW: La défaite de McGregor contre Khabib en 2018 l’affecte toujours.pic.twitter.com/WmTDUSJl2F — Réseau SFTY ! (@SFTYNetwork) 8 juillet 2021

Cela, cependant, doit être considéré dans son contexte. En devenant le premier double champion de l’UFC, McGregor s’est éloigné de l’octogone pour affronter Floyd Mayweather dans un combat de boxe qui lui a rapporté plus de 100 millions de dollars.

Le combat l’a tenu à l’écart du MMA pendant un peu moins de deux ans, et son premier combat, sans mise au point, a été une horrible défaite contre le grand candidat de tous les temps Khabib Nurmagomedov.

Le Russe 29-0, désormais à la retraite, a également aiguillonné McGregor en écrivant sur Instagram : « Il n’y a rien de mieux dans ce sport que d’amener votre adversaire dans les profondeurs de l’océan, de lui faire savoir de quoi il s’agit et de le laisser taper. »

McGregor recherche le KO vs Poirier samedi sur ESPN+ Le commentaire de Khabib est poésie 🌊 pic.twitter.com/UtD7A47XVG – SportsCenter (@SportsCenter) 8 juillet 2021

Il est venu en réponse à un article d’ESPN publié sur un autre commentaire intéressant du joueur de 32 ans, qui compte son record d’une manière différente de la plupart.

Dans une interview avec Stephen A Smith, McGregor a déclaré : « Mon record en compétition d’arts martiaux mixtes est de 19 victoires et une défaite. Je ne compte que les KO. Je ne compte que les KO.

« Le record de Dustin est de 13 victoires, deux défaites. La seule chose qui est définitive dans cette affaire est un KO.

« Toutes les autres choses – les décisions, les robinets – toutes ces conneries ne signifient rien pour moi. »

S’adressant séparément à BT Sport, McGregor a également contribué à raviver la rivalité en commentant le Daghestan : « Je ne me soucie pas vraiment de ce gars, pour être honnête avec vous.

« Je veux dire, il a couru, il est parti. Qu’a-t-il fait? Il n’a pas tout fait dans le sport, à mon avis.

« Trois victoires au trot avant cela, il a abandonné et tout. Il a fait une petite course et a plongé, a montré son vrai caractère.

« Ce n’est pas comme si je n’étais pas surpris – il s’est enfui comme le petit rat qu’il est. Donc je ne suis même pas inquiet », McGregor a insisté.

Actuellement à la croisée des chemins, McGregor doit battre Poirier pour tenter sa chance contre le champion actuel Charles Oliveira, et récupérer la ceinture est sa seule chance réaliste de faire sortir Khabib de sa retraite pour un match revanche de sang-froid.