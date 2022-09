Quelqu’un en Afrique du Sud a expédié suffisamment de drogue pour tuer 220 700 personnes, selon les autorités américaines

(Dossier. Photo de Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images)

Les responsables américains disent avoir découvert suffisamment de fentanyl pour tuer plus de 220 000 personnes dans une cargaison en provenance d’Afrique du Sud.

Les médicaments étaient étiquetés comme des produits chimiques de purification de l’eau.

Ils avaient été envoyés à une adresse dans le Colorado.

L’agence américaine des douanes et de la protection des frontières a déclaré avoir saisi une grande quantité de drogues mortelles dans une cargaison en provenance d’Afrique du Sud qu’elle a détenue le 21 septembre.

Au total, le fentanyl trouvé aurait pu tuer 220 700 personnes, selon l’agence a déclaré dans un communiqué cette semaine.

Les médicaments étaient conditionnés dans un flacon étiqueté “Hydrozone ph-Balance”, un produit authentique vendu en Namibie. Mais au lieu du “mélange exclusif de bicarbonate de sodium, de citrate de potassium, de chlorure de magnésium, de calcium et de bore” annoncé, une inspection douanière a découvert qu’il contenait du fentanyl, l’opioïde synthétique extrêmement addictif souvent ajouté à l’héroïne.

Clandestin le fentanyl aux États-Unis provient généralement du Mexique.

L’expédition sud-africaine était étiquetée comme des produits chimiques de purification de l’eau, a indiqué l’agence frontalière, et contenait également un petit sac de cocaïne, d’une valeur d’environ 60 000 rands, qui avait été marqué comme un mélange de magnésium, et un petit sac avec plus de fentanyl qui avait été étiquetés comme “minéraux bicarbonates”.

La drogue avait été saisie au port à conteneurs de Louisville et était destinée à Littleton, une ville d’environ 50 000 habitants dans le Colorado.

L’agence des douanes n’a pas divulgué les détails de l’envoi, y compris son origine exacte en Afrique du Sud.

L’Afrique du Sud est considérée comme un point de transbordement pour les drogues d’est en ouest, ainsi que pour les drogues entrant et sortant du continent.

À l’occasion, cela signifie des envois gigantesques, bien que les tentatives de contrebande typiques soient faibles.