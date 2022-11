Quelqu’un en Afrique du Sud a caché environ 75 millions de rands de cocaïne dans des oranges et l’a expédiée au Royaume-Uni

La cocaïne expédiée d’Afrique du Sud, cachée sous des oranges, a été saisie par la police au Royaume-Uni.

Les médicaments auraient pu se vendre pour environ 75 millions de rands dans ce pays.

L’Afrique du Sud est une plaque tournante du transbordement dans le commerce de la drogue, avec des saisies récentes de drogues conditionnées en Afrique du Sud aux États-Unis, en Israël et en Australie.

La police britannique a déclaré avoir trouvé 49 kg de cocaïne dissimulés dans une cargaison d’oranges en provenance d’Afrique du Sud.

À la valeur marchande moyenne estimée au Royaume-Uni, la cocaïne aurait valu environ 75 millions de rands.

Un image publiée par l’Unité régionale du crime organisé du Sud-Ouestune organisation faîtière qui combine les efforts de plusieurs comtés anglais, montre les médicaments emballés dans des boîtes de montres haut de gamme bien emballées dans du plastique transparent et recouvertes d’une fine couche d’oranges, certaines avec des taches moisies.

Le groupe de police n’a pas fourni de détails sur la partie sud-africaine de l’expédition, comme le port d’origine ou la société d’envoi. Il a déclaré que seule la cocaïne était arrivée au Royaume-Uni via le port de Felixstowe, non loin d’Ipswich. Près de la moitié des expéditions de conteneurs britanniques passent par Felixstowe, et le port a sa propre unité de police dédiée.

La cocaïne d’Afrique du Sud a été retrouvée après l’arrestation de quatre hommes lors d’une descente à Londres, a indiqué la police, alors qu’ils exécutaient un total de sept mandats. Ces raids ont été déclenchés par la découverte, en avril, d’une cargaison de 189 kg de cocaïne livrée à une ferme britannique, qui avait été expédiée de Colombie.

Trois des quatre suspects arrêtés ont depuis été remis en liberté.

De grandes quantités de drogues en provenance d’Afrique du Sud sont arrivées en Inde, au Népalet aux États-Unis, et une condamnation en Israël a révélé les détails d’un pipeline organisé mis en place pour introduire clandestinement de la cocaïne dans ce pays à bord des vols d’El Al.

En 2019, la police australienne a trouvé 384 kg de cocaïne soudés dans une excavatrice d’occasion qui avait été expédiée d’Afrique du Sud.

