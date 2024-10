Quelqu’un de plus célèbre que Diddy sera bientôt dévoilé grâce à la fuite d’une bande explicite de son manoir

La récente arrestation et inculpation de Sean « Diddy » Combs a bouleversé l’industrie du divertissement comme aucune autre. Le rappeur Can’t Nobody Hold Me Down a été inculpé de trois chefs d’accusation, dont trafic sexuel et racket. Il serait détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

L’une des révélations les plus horribles de l’enquête aurait été sa possession d’enregistrements « Freak Off » impliquant des célébrités de haut niveau. Maintenant, l’avocat d’une accusatrice a affirmé que quelqu’un l’avait approchée pour acheter une cassette impliquant une célébrité célèbre. L’avocat a affirmé que la cassette pourrait être po*nographique.

Un avocat affirme qu’une célébrité pourrait être impliquée dans une cassette extraite du manoir de Diddy. Diddy dans The Wendy Williams Show | Crédits : YouTube/Wendy Williams Show

Parmi des centaines de bouteilles d’huile pour bébé et d’autres choses inquiétantes, la descente des enquêteurs dans le manoir de Diddy aurait également trouvé plusieurs vidéos enregistrées…