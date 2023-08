« Quelqu’un de l’âge de votre fils meurt… » : Après la disparition de Bray Wyatt, The Rock « Heartbroken » ; Ric Flair mène les hommages

L’ancien double champion de la WWE, Bray Wyatt, alias Windham Rotunda, est décédé jeudi, a confirmé la WWE sur les réseaux sociaux. La disparition prématurée de Wyatt à l’âge de 36 ans a provoqué une onde de choc dans l’univers de la WWE, qui se remet encore de la perte de Terry Funk un jour plus tôt.

Wyatt, qui était absent du ring depuis un certain temps, souffrait de problèmes de santé et après sa triste disparition, de nombreux lutteurs légendaires de l’industrie se sont tournés vers les réseaux sociaux pour pleurer cette perte, notamment Triple H, The Rock, Mick Foley et Ric. Du flair entre autres.

« La WWE est attristée d’apprendre que Windham Rotunda, également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé jeudi 24 août à l’âge de 36 ans », peut-on lire dans un communiqué de la WWE.

Triple H lui-même a annoncé la nouvelle sur X (anciennement Twitter), appelant à la confidentialité de la famille Rotunda pendant les moments difficiles.

«Je viens de recevoir un appel de Mike Rotunda, membre du Temple de la renommée de la WWE, qui nous a informé de la tragique nouvelle selon laquelle Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE – également connu sous le nom de Bray Wyatt – est décédé de manière inattendue plus tôt dans la journée. Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée en ce moment », a écrit le responsable du contenu de la WWE.

Je viens de recevoir un appel de Mike Rotunda, membre du Temple de la renommée de la WWE, qui nous a informé de la tragique nouvelle du décès inattendu de Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE – également connu sous le nom de Bray Wyatt – plus tôt dans la journée. Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter son…— Triple H (@TripleH) 24 août 2023

J’ai le cœur brisé par la nouvelle du décès de Bray Wyatt. J’ai toujours eu un respect et un amour immenses pour lui et la famille Rotunda. J’ai adoré sa présence, ses promos, sur le ring et sa connexion avec @wwe univers.Personnage très unique, cool et rare, difficile à créer dans notre fou… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3-Dwayne Johnson (@TheRock) 24 août 2023

Lorsque votre grand ami et quelqu’un de l’âge de votre fils décède dans les 2 jours, cela me fait vraiment réfléchir et penser à la vie ! Ne prenez aucune seconde pour acquise ! Repose en paix Terry Funk et Bray Wyatt ! pic.twitter.com/U2FpzeibmY– Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 24 août 2023

