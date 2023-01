Quelqu’un dans le Maine a remporté le jackpot Mega Millions de 1,35 milliard de dollars

Un seul détenteur de billet dans le Maine a remporté environ 1,35 milliard de dollars lors du tirage Mega Millions vendredi soir.

L’identité du gagnant n’était pas encore publiquement connue – et ne le sera peut-être jamais – mais il ou elle rejoint quelques chanceux qui ont battu des cotes presque impossibles pour gagner l’un des plus gros jackpots de l’histoire des États-Unis. Les numéros gagnants étaient : 30, 43, 45, 46 et 61, et la Mega Ball dorée était le 14.

Les énormes jackpots sont devenus de plus en plus courants dans les tirages multi-états Mega Millions et Powerball.

Depuis 2016, seuls six jackpots de loterie – répartis entre Mega Millions et sa loterie concurrente, Powerball – aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars, dont trois l’année dernière.