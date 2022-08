Quelqu’un a volé Bored Ape NFT du PDG de Cameo et l’a vendu pour 130 000 $

Posséder un Bored Ape Yacht Club NFT met une cible sur votre dos pour les escrocs et les pirates, surtout si vous êtes très en vue. Steven Galanis, le co-fondateur et PDG de l’application Cameo, a été victime d’un piratage crypto samedi, selon Gelanis, entraînant la perte de plusieurs NFT, dont un Bored Ape, et plus de 70 000 $ de crypto-monnaie.

Au total, plus de 200 000 $ d’actifs cryptographiques ont été pris. Bored Ape de Gelanis, dont les enregistrements montrent qu’il acheté pour 319 000 $ en janviera été volé et immédiatement vendu pour 130 000 $. En plus de plusieurs autres NFT, dont quelques Otherdeed débarque des NFT pour le prochain jeu métaverse Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs. Gelanis a également été dépouillé de 69 000 $ de la crypto-monnaie Ape Coin et un peu moins de 4 000 $ en éther.

Cameo est une application qui vous permet d’acheter des messages vidéo personnalisés de milliers de célébrités, telles que Caitlyn Jenner, Lindsay Lohan et Ice T. Cameo a été un succès au cours de la première année de COVID, générant plus de 100 millions de dollars en 2020bien qu’il a réduit de 25 % ses effectifs en mai.

Gelanis a déclaré sur Twitter que son portefeuille crypto avait été piraté via son compte Apple iCloud. Il n’a pas donné plus de détails, mais il ne serait pas la première fois. En avril, il a été découvert que l’utilisation du portefeuille MetaMask sur un iPhone conduit automatiquement à votre phrase de départ, le mot de passe de 12 mots requis pour se connecter à un portefeuille crypto, à sauvegarder sur le compte iCloud attaché. Accéder à l’iCloud de quelqu’un peut signifier accéder à sa phrase de départ, ce qui donne un contrôle total sur le compte de portefeuille crypto associé. En avril, un homme a perdu 650 000 $ de crypto et de NFT en raison de la compromission de son iCloud.

“Déjà 650 000 $ volés à un seul individu et cela va arriver à beaucoup plus de personnes”, un enquêteur de la blockchain a écrit à l’époque.