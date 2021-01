MALGRÉ la crainte que le spectacle ne se déroule pas, Dancing On Ice a enfin commencé – et les choses deviennent sérieuses

L’émission de patinage à succès des célébrités a eu sa première ronde d’éliminations hier soir et les fans ont été choqués par le résultat …

Quelqu’un a-t-il quitté Dancing On Ice hier soir?

Le résultat de la nuit dernière a été un choc pour de nombreux téléspectateurs alors que Myleene Klass a été exclue de la série au premier tour des éliminations.

Son premier patinage n’a reçu que 22 points des juges – le plus bas de la soirée.

Après avoir terminé au dernier rang lors des premiers tours, Myleene a affronté Lady Leshurr, qui était arrivée la dernière la semaine précédente, lors du départ. Les juges ont voté à l’unanimité en faveur de Lady Leshurr.

Après son élimination, Myleene a réfléchi à son bref passage dans la série. Elle a dit: «Je n’aurais pas pu le faire sans Lukasz et ma famille. Je n’ai jamais patiné auparavant, c’est donc une compétence que j’ai apprise en lock-out.

« Quand les patinoires seront de nouveau ouvertes, je serai là. »

Quelqu’un était-il parmi les deux derniers la nuit dernière?

Myleene est arrivé en bas du classement des juges avec 22 points.

Elle était contre Colin Jackson, Billie Shepherd, Graham Bell, Sonny Jay, Myleene Klass et Faye Brookes, qui, selon les juges, ont effectué « le meilleur premier skate [they had] jamais eu sur le spectacle. «

Colin et Billie ont tous deux reçu 25s, ils ont donc échappé au patinage.

Graham a marqué 26 et Sonny a reçu 26,5. Faye était en tête avec un énorme 31,5.

Lorsque les scores des juges ont été combinés avec les votes des téléspectateurs, Myleene est arrivé en dernier.

Cela fait suite à l’émission de la semaine dernière, où la rappeuse Lady Leshurr a atterri à la dernière place.

Et ce malgré qu’ils soient tous les deux en tête du classement avec un score de 25 des juges Ashley Banjo, John Barrowman, Jayne Torvill et Christopher Dean.

Qui a obtenu le ticket d’or hier soir?

Le premier épisode a vu les juges marquer les célébrités sur 10.

Mais dans un nouvel ajout au spectacle, les juges ont pu attribuer à un couple un billet d’or spécial qui leur permet de passer directement au tour suivant.

Ils ont décidé de donner cela à DJ Sonny Jay et à sa partenaire professionnelle Angela Egan, qui les voit entrer directement dans la semaine des comédies musicales (épisode trois, 31 janvier 2021).

Quand Dancing On Ice à la télévision est-il la prochaine?

Vous pouvez attraper votre prochaine portion de DOI le 31 janvier 2021.

Il démarre à 18 heures sur ITV.

Tous les épisodes apparaîtront sur le Hub ITV après leur diffusion.