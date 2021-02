WASHINGTON (AP) – Les images brûlantes ont une fois de plus occupé le devant de la scène: une foule prenant d’assaut le Capitole américain, des drapeaux Trump tenus en l’air alors que de violents émeutiers se battaient avec la police et ciblaient les législateurs.

Mais alors que la séquence vidéo traumatisante du 6 janvier saisit les téléspectateurs du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, il y a un endroit où, publiquement, le procès est soigneusement ignoré: la Maison Blanche.

Le président Joe Biden a souligné aux journalistes à l’avance qu’il ne suivrait pas les débats et le message de son équipe est clair: leur objectif est de gouverner et non les événements historiques qui se déroulent à l’autre bout de Pennsylvania Avenue.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a esquivé question après question sur le procès, refusant de donner l’opinion de Biden sur la procédure. Et le calendrier de Biden cette semaine est censé être une contre-programmation du procès: des événements visant à obtenir de l’aide à ceux qui souffrent au milieu de la pandémie COVID-19 et à renforcer la distribution de vaccins pour contrôler le virus.

La discipline du message reflète à la fois les réalités politiques et pratiques du moment pour le président.

En privé, les collaborateurs de la Maison Blanche notent que le président gagnerait peu politiquement à peser sur le procès et que tout commentaire qu’il ferait détournerait l’attention de l’inconduite de son prédécesseur et du point de vue de Biden.

Et ils disent que, sur le plan pratique, rester au-dessus de la mêlée permet à Biden de se concentrer sur son paquet de secours COVID-19 et de rester en termes cordiaux avec les républicains alors qu’il tente de faire passer le projet de loi de 1,9 billion de dollars au Congrès.

«Les présidents ont leur capital politique de pointe immédiatement après leur élection, et ils doivent décider à quoi le dépenser. Contenir COVID est la priorité n ° 1 du président Biden, donc je ne pense pas que ce soit une surprise que ce soit là où l’accent a été et restera jusqu’à ce que ce paquet soit adopté », a déclaré l’ancien attaché de presse de la campagne Obama, Ben LaBolt.

LaBolt a également noté que si l’objectif ultime des démocrates est de gagner le soutien du GOP pour inculper le président, il est peu probable que «le fait que le président Biden continue de faire des déclarations sur la destitution servirait cet effort.

L’histoire continue

Certains assistants de Biden ont le sentiment que le président devra intervenir à la fin du procès, en particulier si un acquittement attendu incite Trump à briser son silence et à enflammer davantage une nation profondément divisée.

Pour l’instant, cependant, l’approche publique de la Maison Blanche à l’égard de la procédure a été: la destitution? Quelle mise en accusation?

« Je ne le suis pas », a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé s’il regarderait le procès. «Écoutez, je vous l’ai déjà dit: je dis aux gens que j’ai un travail.[…]Le Sénat a son travail et il est sur le point de le commencer, et je suis sûr qu’il se conduira bien. Et c’est tout ce que je vais avoir à dire sur la destitution.

Psaki a parfois presque fait des nœuds sur le podium de la Maison Blanche pour éviter de dire beaucoup de choses sur le procès, se référant simplement aux condamnations précédentes de Biden de l’émeute du 6 janvier et aux critiques passées de Trump.

«Joe Biden est le président. Ce n’est pas un expert. Il ne va pas se prononcer sur les arguments de va-et-vient et il ne les regarde pas non plus », a-t-elle déclaré mardi.

Mercredi, elle a insisté sur le fait que Biden «ne serait pas un commentateur» et se concentrerait plutôt sur le lancement du programme de vaccination et sur la soumission de son projet de loi de secours contre le COVID-19 au Congrès.

Le programme de Biden cette semaine fait écho à ce message.

Il a rencontré mardi la secrétaire au Trésor Janet Yellen et des chefs d’entreprise pour faire pression pour son plan de reprise économique. Mercredi, il a annoncé des sanctions contre le régime militaire du Myanmar à la suite du coup d’État dans ce pays, puis s’est rendu au Pentagone. Jeudi, il a planifié un voyage aux National Institutes of Health pour discuter du programme de vaccination du pays.

Les collaborateurs de la Maison Blanche savaient que les événements du président seraient éclipsés par les débats dans le puits du Sénat, mais voulaient être certains de montrer à Biden en train de travailler et de ramener à la maison le contraste avec son prédécesseur lors de son procès.

Tout cela est conforme à l’approche globale de Biden envers Trump tout au long de la campagne 2020: évitez de vous enliser dans chaque nouvelle attaque ou controverse du président et restez concentré sur son propre message global concernant le retour à un leadership compétent à la Maison Blanche. Cela reflète également une croyance parmi les aides de la Maison Blanche que les cours de bavardage à Washington et sur Twitter sont souvent très éloignés des réalités des Américains ordinaires.

«Je pense que la plus grande nouvelle pour la plupart des Américains est de maîtriser le virus, et le président Biden a montré, à la fois pendant la campagne électorale et à la Maison Blanche, qu’il se concentre sur ce à quoi le peuple américain se réveille chaque jour, »A déclaré LaBolt.

Le Sénat étant occupé par la destitution, les membres du personnel des affaires législatives de la Maison Blanche travaillaient avec les membres du comité de la Chambre à l’élaboration de la législation massive COVID-19.

Mais alors que l’administration extérieure se concentrait sur la pandémie, le procès était inéluctable dans l’aile ouest.

Les téléviseurs montés sur les murs des bureaux étaient à l’écoute des chaînes d’information par câble diffusant les débats pendant des heures. Les assistants se sont tenus au courant et ont informé le président. Et des travaux préliminaires étaient en cours pour que Biden intervienne à la fin du procès dans le but d’abaisser la température d’une nation divisée surchauffée par Trump.

Le silence public de Biden pendant le procès a été repris par Trump, dont le compte Twitter a été suspendu et qui a suivi les conseils des assistants de faire profil bas de peur de mettre en danger un acquittement.

Lors de la précédente destitution de Trump, il y a un an, il a pesé sans relâche sur le procès sur Twitter et s’est mêlé à une variété d’événements. L’ancien président à destituer, Bill Clinton, a également fait une démonstration de se concentrer sur son travail de jour, programmant une vague d’événements en face du procès de 1999 qui a fini par améliorer ses cotes d’approbation.

Le précédent historique le plus clair pour le moment dans lequel Biden se trouve peut être celui du président Gerald Ford cherchant à unifier la nation après le scandale dommageable du Watergate et la démission de Richard Nixon. Comme Biden, Ford a cherché à faire passer le pays au-delà de son prédécesseur en l’ignorant et en se concentrant sur son propre programme. Dans un mouvement qui était controversé à l’époque mais qui, selon l’historien présidentiel Jeff Engel, était finalement considéré comme bénéfique pour l’humeur nationale, Ford a gracié Nixon.

Engel a suggéré que Biden continue de concentrer son message sur les Américains, plutôt que de se battre dans les combats à Capitol Hill.

« Joe Biden, je pense, sera de par sa nature même se sentir responsable et parler aux Américains de tous bords », a-t-il déclaré. « Cela ne va pas guérir nos problèmes en aucune mesure, mais cela fournira un baume, si vous voulez, pour permettre aux choses de se calmer.

___

L’écrivain d’Associated Press Alan Fram à Washington a contribué à ce rapport.