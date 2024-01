Quelqu’un a rempli le trou du rat de Chicago. Les résidents ont agi.

Block Club Chicago, une organisation de presse à but non lucratif qui couvre les quartiers de Chicago, signalé qu’en début d’après-midi, le trou avait été comblé, parce que les résidents locaux étaient allés travailler pour extraire la substance.

Ann M. Williams, représentante de l’État, avait a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux plus tôt vendredi, elle a été « choquée et attristée » d’apprendre que le trou avait été comblé et qu’elle « surveillait de près l’évolution de la situation ».

Quelques heures plus tard, elle était de retour à partager une bonne nouvelle. “Le Chicago Rat Hole a retrouvé son ancienne gloire après que les résidents locaux ont bravé le froid et la glace pour gratter la substance semblable à du plâtre du Rat Hole”, a-t-elle écrit. “C’est ce qu’est la communauté.”

Le trou à rat a fait sensation ce mois-ci après que Winslow Dumaine, artiste et comédien, en a publié une photo sur les réseaux sociaux. (Certains résidents de Roscoe Village croient qu’un c’est un écureuil, pas un rat, qui a causé le trou.)

En quelques jours, le trou est devenu une source de joie pour la ville, alors que les habitants faisaient des pèlerinages dans la rue bizarre. Beaucoup offraient des pièces de monnaie ou construisaient des mini-sanctuaires autour. Des bougies et des petits pains à la cannelle étaient placés à côté. Des mèmes sont apparus sur les réseaux sociaux, et le trou a même sa propre page Wikipédia.