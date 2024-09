Quelqu’un a recréé Stardew Valley en utilisant 75 000 briques Lego

Une immense reconstitution en Lego de La Vallée des étoilesLa ville de Pelican a remporté le prix du « Choix du public » à la BrickCon 2024. Mais selon la personne derrière cette incroyable œuvre d’art Lego, le meilleur moment de l’événement a été lorsque La Vallée des étoilesLe créateur de s’est arrêté pour jeter un œil au village en briques.

Tel que rapporté par Joueur sur PCSteven Jensen a travaillé sur sa recréation en Lego de La Vallée des étoiles depuis environ deux ans maintenant. Jensen a utilisé 75 000 pièces Lego pour construire le grande et extrêmement détaillée ville de Pelican. La version Lego de cette ville emblématique comprend tous les bâtiments et monuments auxquels vous vous attendez, de la ferme du personnage du joueur à la plage, en passant par la communauté délabrée et toutes les maisons des résidents. Jensen a même recréé le La Vallée des étoiles écran titre utilisant également des briques Lego.

Lorsqu’on lui a demandé quelle partie du La Vallée des étoiles Jensen a mentionné la tour du sorcier, car il pense avoir parfaitement réussi la forme et la couleur du bâtiment. Un autre de ses projets préférés est sa version Lego de la boutique de chapeaux du jeu.

« J’ai pu faire [it] « C’est presque entièrement creux, ce qui permet de voir à travers les fissures et les parties cassées, et de voir à travers d’autres ouvertures de ce type de l’autre côté. Tout comme le serait une structure délabrée et abandonnée », a déclaré Jensen Joueur sur PC.

Je ne suis pas un grand La Vallée des étoiles gars, mais en tant que nerd de LegoJe suis amoureux de cette construction. Il est clair pour moi que Jensen n’est pas seulement un La Vallée des étoiles Fan de Lego, mais aussi expert en Lego. Son utilisation des pièces est merveilleuse et l’ensemble de la construction est parfaitement à l’échelle, aucun bâtiment ou personne ne paraissant trop petit ou trop grand en comparaison.

Il n’est pas surprenant que Jensen ait remporté le prix « Choix du public » lors de la BrickCon de cette année. Et même si Jensen a apprécié sa victoire, il dit que c’était « mieux que n’importe quelle récompense » c’était le moment La Vallée des étoiles créateur Eric Barone Jensen s’est présenté pour regarder sa création. Jensen admet qu’au début, il n’a pas reconnu le créateur, mais une fois qu’il a compris à qui il parlait, il a eu un « bref moment de fanboy ».

