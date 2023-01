Quelqu’un a obtenu des “biscuits Brahmin” pour la cérémonie du fil et Twitter ne peut pas les digérer

Le casteisme en Inde a des effets considérables, imprégnant de nombreux aspects de la vie qui ne sont pas immédiatement compris à première vue. Une grande partie est produite sous la forme de choses apparemment inoffensives, telles que ces «biscuits brahmanes» fraîchement préparés pour la cérémonie du fil de quelqu’un. Les biscuits représentent une figure brahmane portant un fil. Le studio de pâtisserie en question est connu pour concevoir des cookies sur mesure pour diverses occasions.

Ces cookies, bien qu’ils se fassent passer pour un “choix privé”, finiraient par maintenir la hiérarchie des castes et légitimer les rituels qui contribuent au casteisme, et c’est l’opinion que la plupart des utilisateurs de Twitter semblaient avoir. On peut dire sans risque de se tromper que ces cookies étaient un hard pass pour les personnes sur la plateforme de microblogging.

“Pour reprendre les termes d’Isabel Wilkerson, “le mal ne demande pas grand-chose à la caste dominante autre que de s’asseoir et de ne rien faire.” La caste dominante trouve des moyens innovants de préserver sans vergogne le système des castes”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Selon les mots d’Isabel Wilkerson, « le mal ne demande pas grand-chose à la caste dominante autre que de s’asseoir et de ne rien faire. » La caste dominante trouve des moyens innovants pour préserver sans vergogne le système des castes. https://t.co/8PMWXWZNGa — @UrbanShrink (@UrbanShrink) 28 janvier 2023

Ce n’est pas la première fois qu’un tel débat a lieu sur Twitter. Récemment, la tendance “pure veg” a commencé sur Twitter après qu’un utilisateur ait qualifié ces panneaux à l’extérieur des restaurants d'”offensants” et de “non inclusifs”. “Tous ces signes” purs légumes “dans les magasins d’alimentation sont offensants et non inclusifs. Cela implique de manière flagrante que d’autres préférences alimentaires sont” impures “et légitiment la discrimination à l’encontre des personnes ayant des préférences diverses”, a écrit l’utilisateur de Twitter.

Cela a rapidement déclenché un débat acharné sur la question de savoir si «pure veg» était essentiellement un signifiant de caste ou s’il s’agissait de nourriture végétarienne pure, c’est-à-dire sans œufs, oignons, etc. .

Plus tôt, il y avait également eu un débat après qu’un utilisateur de Twitter passant par @peeleraja avait partagé des photos de restaurants et de cafés à Bengaluru en utilisant le préfixe “Brahmin” dans leurs noms, disponibles sur les plateformes de livraison de nourriture Zomato et Swiggy. L’utilisateur de Twitter qui a partagé les photos du les restaurants ont également partagé leur expérience de la caste en tant qu’enfant à l’école.

Ils ont souligné : « Il n’y a pas de cuisine brahmane spécifique. Il y a des brahmanes à travers le sous-continent avec différentes cuisines, y compris du poisson et de la viande. Il n’y a pas une seule façon brahmane de garnir votre nourriture. Lorsque vous appelez votre restaurant “brahmane”, c’est un signal de caste pur et simple et rien d’autre.”

