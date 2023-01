Quelqu’un a mis la main sur un Pixel 7a

de Google Pixel 7a reçoit un petit traitement vidéo et photo pratique cette semaine, grâce à quelqu’un qui semble être situé au Vietnam, le pays de production présumé de ce modèle particulier d’appareil.

La vidéo a été publiée sur un groupe Facebook privé de fans de Pixel basé à l’étranger, capturée là-bas par une autre personne, puis partagée sur Twitter. La qualité n’est pas excellente et c’est une vidéo plutôt courte, mais nous pouvons voir l’arrière du téléphone et pouvons confirmer qu’il adopte l’apparence de la ligne Pixel 7. Pas de choc là. Grâce à quelques photos, nous pouvons également confirmer que l’écran du téléphone prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui est une nouvelle fantastique et une première officielle pour la gamme Pixel A.

Fait intéressant, si Google voulait faire une petite enquête sur la façon dont cette fuite a pu se produire, il semble y avoir beaucoup de preuves pour commencer une recherche. Pour commencer, la personne qui a posté la vidéo semble n’avoir aucun problème à fournir son adresse e-mail Google. Cela semble être une mauvaise idée. Ensuite, il y a aussi l’individu dont la bulle de discussion continue d’apparaître pendant la vidéo, mais cela pourrait provenir de l’enregistrement de la vidéo originale et sans rapport. Tout ce que je dis, c’est que ces fuyards doivent être prudents. Ces entreprises ne se soucient généralement pas de ce genre de choses.

Regardez la vidéo complète ci-dessous et faites-nous savoir si vous aimez le look du Pixel 7a. Cela nous semble plutôt propre.

// Groupe de fans Google Pixel (Vietnamien) | @ chunvn8888