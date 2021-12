Quelqu’un a fait un remix BTS x Ranveer Singh et Desi ARMYs le creusent

BTS x Ranveer Singh est maintenant une chose. En ce qui concerne les ARMYs, rien n’est impossible. Le groupe de garçons coréens a l’une des bases de fans les plus ardentes au monde, et ils sont tous super créatifs lorsqu’il s’agit d’exprimer leur admiration. Prenez cela et ajoutez un peu de Desi gusto et vous avez le mélange d’énergie parfait qui peut vous aider à traverser n’importe quel déprime. Une vidéo devenue virale sur Twitter montre Ranveer Singh dans sa tenue incroyablement colorée et son énergie inégalée dans la chanson « Tattad Tattad » du célèbre film « Ramseela » de Sanjay Leela Bhansali. Mais au lieu de la vraie chanson de Tattad Tattad, ce qui joue est la chanson « Super Tuna » de BTS Jin. Étonnamment, les pas de danse de la chanson de Bollywood sont parfaitement synchronisés avec les rythmes de Super Tuna. La vidéo a trouvé son chemin sur Desi ARMY Twitter et il suffit de dire que beaucoup d’émotions ont été ressenties.

Bts ARMY édition ne sont l̤e̤v̤e̤l̤😍 à une autre iT Suits p̤e̤r̤f̤e̤c̤t̤l̤y̤.̤.̤.̤ Littéralement a̤m̤a̤z̤i̤n̤g̤🤩💜💯- est • 𝔹𝕋𝕊..💜𝔸ℝ𝕄𝕐 𝔾𝕀ℝ𝕃..💜 • (@ Shivani66441480) 5 décembre 2021

Omg ma mère m’a appelé pour voir ça 🤣 Voir la synchronisation de la danse de Ranveer avec la chanson de Jin est incroyable !— 🌸 Blossom 🌸 (@Hey_Shivani) 5 décembre 2021

Pour le BTS ARMY, le 4 décembre est un jour spécial car c’est l’anniversaire de Worldwide Handsome Kim Seok Jin alias Jin. Le membre le plus âgé du groupe de garçons K-Pop a eu 29 ans. Dans la tradition classique des ARMYs, le chanteur est comblé d’amour et de bénédictions sur les réseaux sociaux. Twitter et Instagram sont inondés de ses anciennes photos ainsi que de superbes clichés du 102.7 KIIS FM Jingle Ball à Los Angeles, où il a coupé son gâteau d’anniversaire avec des fans et d’autres membres de BTS.

Les fans ont déjà établi plusieurs connexions Desi avec BTS. Les Bangtan Boys ont remporté le prix de « l’artiste de l’année » à l’AMA 2021. Mais en dehors de leur grande victoire, les tenues de Kim Taehyung et Jin ont touché une corde sensible avec les BTS ARMY indiens, connus sous le nom de Desimys. Le septuor -Jin, RM, SUGA, V, Jimin, J-Hope et Jungkook – est venu sur le tapis rouge vêtu de vêtements pour hommes des étagères de la collection printemps 2022 de Louis Vuitton. Cependant, pour la performance en direct de leur chanson à succès Butter, le groupe a choisi des tenues jaunes. Mais les tenues de V et Jin ont rappelé à leurs fans les ensembles indiens. Les fans ont déclaré que V ressemblait à un marié indien, tandis que Jin semblait être son frère aîné.

