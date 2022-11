Quelqu’un a dépensé Rs 1,36 Crore au restaurant Salt Bae

Les restaurants gastronomiques sont en vogue non seulement en Inde, mais partout dans le monde. Dépenser 37 000 £ (36,95 149,68 Rs) ou même 2 000 £ (1 99 737,82 Rs) pour un repas peut sembler extravagant pour certains. Cependant, c’est normal au restaurant londonien Salt Bae car ils pensent que les tarifs sont corrects car ils servent la meilleure viande du monde. S’adressant à Instagram, Nusr-et Gokce, mieux connu sous le nom de “Salt Bae”, a publié des photos d’une énorme facture de nourriture de son restaurant. L’image, cependant, a laissé les internautes complètement abasourdis. “La qualité n’est jamais chère”, indique la légende de l’image.

La facture est un énorme Rs. 1,36 crore. L’article le plus cher de la facture s’appelle “Petrus”. Regarde:

Plus tôt, en octobre de l’année dernière, Salt Bae avait ouvert sa 15e nouvelle succursale de restaurant au Park Tower Hotel de Knightsbridge, à Londres. Après son ouverture, les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour partager des factures avec des prix insensés d’articles simples comme des frites et de la salade. De plus, une facture du restaurant a fait surface sur Internet qui semble avoir franchi toutes les limites des repas coûteux. Avec 22 articles répertoriés sur la facture, y compris des steaks, des baklavas et des vins, la facture s’élevait à 37 023,10 £ (Rs 38 lakh). Le montant total comprenait également des frais de service de 5 000 £.

Bien qu’il y ait eu plusieurs spéculations plus tôt sur les steaks dorés coûteux du restaurant, les convives semblaient avoir dépensé la majeure partie de leur facture en vins. Alors qu’ils n’ont commandé qu’un seul Tomahawk recouvert d’or, ils ont commandé une bouteille de Petrus 1996, un célèbre merlot de Pomerol à Bordeaux, et deux bouteilles de millésime Petrus, au prix de 9100 £ et 9950 £ respectivement. Ils ont également commandé deux bouteilles de Dom Pérignon Rosé 2006, au prix de 810 £ la bouteille.

Face au contrecoup des factures à cinq chiffres, le directeur a déclaré à My London que ce ne sont que des discussions et qu’il n’est pas déconcerté par les ennemis. Le directeur a insisté pour que les gens en aient pour leur argent. Selon Mehmed, les gens se plaignent parce qu’ils ont vu des factures sur les réseaux sociaux où les gens ont payé 10 000 £ (9 98 689,10 Rs) pour une bouteille de vin ou 1 450 £ (1 44 809,92 Rs) pour des steaks. Cependant, ces prix se retrouvent partout à Londres, a-t-il déclaré. Le directeur a affirmé que le service et la qualité fournis par le restaurant étaient de très haute qualité. “C’est plus interactif que la plupart des restaurants – nous cuisinons et préparons la nourriture devant vous, comme notre baklava traditionnel, qui est un dessert très populaire”, a-t-il ajouté.

