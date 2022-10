Quelqu’un a bourré l’urne, mais “bearplane” 747 est toujours le plus gros ours de la rivière Brooks en Alaska

Bear Force One, Jumbo Jet, Bearplane – de l’avis de tous, Bear 747 est une créature corpulente.

Il était gigantesque en juillet, lorsque les ours de Brooks River en Alaska ont commencé à ingurgiter du saumon pour faire le poids de l’hiver. Il est devenu plus gigantesque au fil des semaines et est sorti victorieux mardi en tant que vainqueur du concours d’animaux flasques préféré de tous, Fat Bear Week 2022 – malgré de faux votes pour l’un de ses concurrents.

Comme son nom l’indique, la Fat Bear Week est dédiée à susciter l’intérêt du public pour les ours bruns qui se préparent à hiberner pour l’hiver. Les ours souffrent d’hyperphagie, ce qui signifie qu’ils ne se sentent jamais rassasiés lorsqu’ils s’assoient et se gavent de saumon.

La semaine, qui oppose les ours involontaires les uns aux autres en ligne dans une compétition de type élimination, a explosé en popularité depuis qu’elle a commencé il y a huit ans, et cette année, les gens ont voté plus d’un million de votes pour leurs candidats préférés.

“Cela signifie le monde pour nous”, a déclaré Chris Kliesrath, un garde forestier du parc national et réserve de Katmai.

“Cela nous donne l’opportunité de partager à quel point notre écosystème est sain… En étant investis dans les ours, nous espérons qu’ils sont investis pour faire ce qu’ils peuvent pour contribuer à la conservation, en particulier dans la région de l’Alaska avec les ours.”

Bear 747 correspond à tous les surnoms liés à l’avion que le parc lui attribue – il y a deux ans, lorsqu’il a remporté le titre pour la première fois, le parc a estimé son poids à 1 400 livres – mais il n’a pas toujours été aussi gros qu’il est maintenant .

Kliesrath a déclaré qu’il était assez petit quand il était jeune, mais “il est définitivement devenu son nom”.

“Le voir en personne est incroyable. Il est un peu battu, car il est l’un des ours les plus dominants, il défend donc ses territoires et ses droits d’accouplement. Mais c’est un ours très fort, très résistant et il a donc mérité son titre, ” a déclaré Kliesrath.

Il a eu une concurrence féroce cette année, notamment de la part d’une jeune femme qui a atteint des proportions épiques au cours de l’été. En juillet, lorsque Bear 901 n’était que l’ombre d’elle-même, elle ne semblait même pas prétendre à la couronne – mais des photos avant et après montrent son parcours de Just A Lil ‘Bebe à Chonk Champion.

Bear 747 a également eu une compétition humaine, lorsqu’un électeur passionné a spammé les sondages en ligne pendant les demi-finales pour un autre de ses challengers, Bear 435 (également connu sous le nom de Holly). Holly le suivait d’environ 6 000 voix avant que cela ne se produise, et la montée en puissance de son soutien a attiré l’attention d’Explore.org, qui s’associe au parc pour organiser l’événement.

Holly, également connue sous le nom de Bear 435, photographiée le 11 septembre. Holly a été la championne du chonk de la Fat Bear Week en 2019 et est dans la vingtaine. (Loi de Lian/Parc national de Katmai)

“Bien que cela ne soit pas rare, il est très rare qu’un ours revienne tard dans la journée comme ça”, a écrit Candice Rusch, directrice des nouveaux médias pour Explore.org, dans un e-mail. Son équipe a éliminé les faux votes – environ 9 000 d’entre eux, et même quelques-uns qui avaient été exprimés pour 747 – et a ajouté des mesures de sécurité pour empêcher le spam futur.

“La chose importante à retenir est que, quel que soit l’ours qui remporte le plus de votes lors du concours Fat Bear Week, ils sont tous gagnants”, a écrit Rusch.

“Nous espérons que la prise de conscience apportée par la semaine Fat Bear se transformera en bienveillance et en action de la manière la plus logique pour chaque individu.”

Kliesrath a déclaré que certains ours ont maintenant quitté la rivière, tandis que d’autres resteront jusqu’à ce que la remontée du saumon se termine.

“Le manque de nourriture est un déclencheur majeur pour eux de savoir qu’il est temps d’hiberner. Cela, combiné au raccourcissement des jours et aux températures plus fraîches, leur signale en quelque sorte qu’il est temps de prendre la route et de trouver un endroit pour l’hiver”, elle a expliqué.