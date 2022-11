Quelques-unes des plus grandes controverses de Taylor Swift : de la débâcle de Ticketmaster aux émissions de son jet privé

Taylor Swift a l’un des plus grands et des plus dévoués fans au monde.

En plus de son immense base de fans, la superstar de 32 ans a accumulé une multitude de distinctions au cours de sa carrière, dont 11 Grammy Awards.

Cependant, malgré son énorme succès, la hitmaker “Blank Space” s’est également retrouvée au centre de plusieurs controverses faisant la une des journaux ces dernières années, du fiasco de Ticketmaster aux émissions de CO2 de son jet privé.

Voici un aperçu de quelques fois où Swift a fait face à des réactions négatives de la part des fans :

Le fiasco des billets de concert

Cette semaine, la chanteuse a été impliquée dans une débâcle très médiatisée qui s’est produite lorsque des billets pour elle La tournée Eras de Taylor Swift est devenu disponible à l’achat en prévente via Ticketmaster.

De nombreux fans sont restés dans le File d’attente Ticketmaster pendant des heures à attendre pour obtenir des billets Swift lors de la prévente de la côte est mardi. Le site de vente de billets a suspendu les files d’attente de l’heure normale du centre, retardé les horaires de la côte ouest et repoussé la prévente de Capital One à mercredi pour répondre à la demande.

Après avoir vendu 2 millions de billets, Ticketmaster a annulé la mise en vente publique prévue vendredi en raison d’une “forte demande” et d’un “inventaire de billets restant insuffisant”.

Après l’annulation, les prix des billets ont grimpé en flèche sur les sites de revente. Les sièges Nosebleed dans une multitude de salles ont dépassé les 1 000 $ vendredi. Les billets au sommet du stade Arrowhead à Kansas City, Missouri, ont atteint plus de 2 000 $.

Cette décision a rendu furieux de nombreux fans sans billets. Bien que la majeure partie du blâme ait été dirigée contre Ticketmaster, Swift a également été critiquée alors que les fans ont exprimé leur frustration face à sa lenteur à réagir au fiasco.

Vendredi, la pop star a rompu son silence avec un message qu’elle a partagé sur son histoire Instagram. “Il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans”, a déclaré le Chanteur “Je savais que tu étais un problème” a écrit.

Elle a poursuivi: “Nous faisons cela depuis des décennies ensemble et au fil des ans, j’ai apporté tant d’éléments de ma carrière en interne. Je l’ai fait SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même. avec mon équipe qui se soucie autant de mes fans que moi. Il est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et ces loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

“Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir. Je ne vais pas excuser qui que ce soit parce que nous leur avons demandé, plusieurs fois, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous avait assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir .

“Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que mon espoir est de nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. Merci de vouloir être là. Vous n’avez aucune idée à quel point cela moyens.”

Contrecoup des jets privés

En juillet, la native de Pennsylvanie a fait face à des critiques de la part des critiques concernant l’empreinte carbone de son jet privé.

Elle a été accusée de polluer la terre en voler dans son jet privé 170 fois entre le 1er janvier et le 29 juillet, selon Yard, une agence de marketing durable qui se targue de “données et analyses de pointe”.

Les recherches recueillies par Yard montrent des résultats pour “quelles célébrités sont les pires contrevenants aux émissions de CO2 des jets privés”, avec Swift accumulant plus de 22 000 minutes dans les airs, soit l’équivalent de 16 jours.

Cependant, un représentant de Swift a déclaré: “Le jet de Taylor est régulièrement prêté à d’autres personnes. Lui attribuer la plupart ou la totalité de ces voyages est manifestement incorrect”, selon TMZ.

Peser sur la politique

L’une des controverses les plus controversées de Swift est survenue lors des élections de mi-mandat de 2018. Après des années de silence sur la politique, la chanteuse a déclaré son soutien aux démocrates du Tennessee dans un post Instagram, tout en critiquant la candidate républicaine au Sénat Marsha Blackburn.

“Autant que je l’ai fait dans le passé et que je voudrais continuer à voter pour les femmes au pouvoir, je ne peux pas soutenir Marsha Blackburn”, a déclaré Swift à des millions d’abonnés Instagram. “Son record de vote au Congrès me consterne et me terrifie.”

Swift a déclaré que la députée “a voté contre l’égalité de rémunération pour les femmes. Elle a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence à l’égard des femmes, qui tente de protéger les femmes contre la violence domestique, le harcèlement et le viol. Elle pense que les entreprises ont le droit de refuser de servir les homosexuels. couples. Elle croit aussi qu’ils ne devraient pas avoir le droit de se marier.

“Ce ne sont pas mes valeurs du Tennessee”, a-t-elle écrit.

Swift a conclu qu’elle voterait pour le démocrate Phil Bredesen au Sénat, ainsi que pour le représentant Jim Cooper, un démocrate qui se présentait pour sa réélection.

Ses mentions ont suscité une énorme réponse, suscitant des éloges ainsi qu’une réaction féroce de la part des fans.

À l’époque, le président américain Donald Trump a également pesé dans la controverse, déclarant aux journalistes de la Maison Blanche que Blackburn était une “femme incroyable”.

“Je suis sûr que Taylor Swift n’a rien ou ne sait rien d’elle”, a ajouté Trump. « Disons que j’aime la musique de Taylor environ 25 % de moins maintenant, d’accord ?

Blackburn a remporté les élections, devenant la première femme sénatrice du Tennessee.

