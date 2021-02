La semaine de la Saint-Valentin est arrivée et chaque jour est célébré comme un rappel pour renforcer la relation. Le cinquième jour de la semaine de la Saint-Valentin, le 11 février 2021, est dédié aux promesses. Le jour de la promesse est célébré après le jour de la rose, le jour de la proposition, le jour du chocolat et le jour du nounours.

Il tient une place particulière pour ceux qui sont amoureux et pour ceux qui souhaitent tomber amoureux. Comme son nom l’indique, les partenaires s’engagent ou promettent d’être l’un avec l’autre quelque chose qui a de la valeur pour eux ce jour-là. Les promesses ou les vœux font partie intégrante d’une relation et servent de guide lorsque les choses se compliquent dans une relation. Faire et suivre les promesses peut agir comme une source de renforcement pour la relation et peut garantir la loyauté, la confiance et la foi entre les partenaires.

Voici quelques souhaits, citations et messages que vous pouvez envoyer à vos proches en ce jour de la promesse:

1. Le véritable amour demande toujours engagement, fidélité et confiance. Je vous promets que je ne vous décevrai jamais. Bonne journée de promesse!

2. Du fond du cœur, je voudrais vous promettre que je vous aimerai et que je prendrai soin de vous jusqu’à mon dernier souffle. Bonne journée de promesse!

3. Promets-moi de tout ton cœur, tu ne nous laisseras jamais tomber, tu seras toujours ma force comme je serai à toi, promets-moi que tu ne seras jamais parti. Partenaire Happy Promise Day!

4. Merci de m’avoir donné une raison de sourire, merci de me donner une raison de vous admirer, merci de m’aimer à travers mes hauts et mes bas. Promets-moi que tu continueras à m’aimer comme ça.

5. À chaque battement de cœur et à chaque temps passé avec vous, je vous aimerai de plus en plus. Je promets, à travers ta beauté et tes défauts, tes échecs et ton succès, mon amour ne fera que se multiplier à jamais. Bonne journée de promesse, belle!