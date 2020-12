Près de 37000 Américains sont morts du COVID-19 en novembre, le plus en un mois depuis les débuts sombres de la pandémie, plongeant les familles dans le chagrin, remplissant les pages nécrologiques des journaux des petites villes et testant la capacité des morgues, des salons funéraires et des hôpitaux.

Au milieu de la résurgence, les États ont commencé à rouvrir les hôpitaux de campagne pour gérer un afflux de patients qui pousse les systèmes de soins de santé – et leurs travailleurs – au point de rupture. Les hôpitaux apportent des morgues mobiles. Et les funérailles sont retransmises en direct ou jouées au volant.

Les responsables de la santé craignent que la crise ne soit encore pire dans les semaines à venir, après que de nombreux Américains aient ignoré les appels à rester à la maison pendant Thanksgiving et à éviter les personnes qui ne vivent pas avec eux.

«Je n’ai aucun doute que nous allons voir un nombre croissant de morts … et c’est un endroit horrible et tragique», a déclaré Josh Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation. «Ça va être une quinzaine de semaines très sombres.»

Le bilan de novembre était bien inférieur aux 60 699 enregistrés en avril, mais dangereusement proche du prochain total le plus élevé de près de 42 000 en mai, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les décès sont tombés à un peu plus de 20 000 en juin après que les États ont fermé de nombreuses entreprises et ordonné aux gens de rester chez eux.

La situation qui se détériore rapidement est particulièrement frustrante car la distribution des vaccins pourrait commencer dans quelques semaines, a déclaré Michaud.

À l’hôpital Mercy de Springfield, dans le Missouri, une morgue mobile qui a été acquise en 2011 après qu’une tornade a dévasté Joplin et tué environ 160 personnes, a été remise en service. Dimanche, il a tenu deux corps jusqu’à ce que les travailleurs des maisons funéraires puissent arriver.

Au cimetière Bellefontaine à Saint-Louis, les inhumations ont augmenté d’environ un tiers cette année par rapport à l’année dernière, et les restes incinérés d’environ 20 personnes sont entreposés pendant que leurs familles attendent un moment plus sûr pour tenir les services commémoratifs. Les morts comprennent un mari et une femme dans les 80 ans qui ont succombé au COVID-19 à cinq jours d’intervalle.

«Vous voulez être en sécurité sur la tombe pour ne pas avoir à faire un autre service funéraire» pour un autre membre de la famille, a déclaré Richard Lay, vice-président du cimetière de Bellefontaine.

Le Minneapolis Star-Tribune avait 10 1/2 pages de nécrologies le 15 novembre.

À Worcester, Massachusetts, la Garde nationale a transporté des berceaux, des fournitures médicales, des tables et d’autres articles nécessaires pour faire fonctionner un hôpital de campagne de 250 lits au cas où les centres médicaux de l’État seraient débordés.

Le Rhode Island a ouvert deux hôpitaux de campagne avec plus de 900 lits combinés. Les hôpitaux réguliers de l’État ont atteint leur capacité de coronavirus lundi. La ville de New York, épicentre de l’épidémie américaine plus tôt dans l’année, a rouvert un hôpital de campagne la semaine dernière à Staten Island. Le Wisconsin a un hôpital de campagne à West Allis prêt à accueillir les patients en débordement.

«Les hôpitaux de tout le pays s’inquiètent au quotidien de leur capacité … et nous ne sommes même pas vraiment dans la saison hivernale et nous n’avons pas vu l’impact des voyages de Thanksgiving et des rassemblements de Thanksgiving», a déclaré le Dr Amesh Adlaja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Le nombre de lits d’hôpitaux n’est qu’une préoccupation. De nombreux hôpitaux s’efforcent de trouver suffisamment de personnel pour soigner les patients alors que le virus se répand presque partout à la fois, a déclaré Adlaja.

«Vous ne pouvez pas simplement dire que des médecins et des infirmières d’autres États viendront parce que ces autres États traitent également des patients atteints de COVID», a-t-il déclaré.

Le virus est responsable de plus de 268 000 décès et de plus de 13,5 millions d’infections confirmées aux États-Unis. Un nombre record de 96000 personnes étaient à l’hôpital avec le virus aux États-Unis lundi. Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 160 000 nouveaux cas par jour et près de 1 470 décès, soit l’équivalent de ce que le pays assistait à la mi-mai.

Les autorités nationales et locales répondent également par des fermetures, des couvre-feux, des quarantaines et des mandats de masques.

Des responsables californiens ont déclaré que l’État pourrait voir un triplement des hospitalisations d’ici Noël et qu’il envisageait des ordonnances de maintien à la maison pour les zones présentant les taux de cas les plus élevés. Le comté de Los Angeles a déjà dit à ses 10 millions d’habitants de rester chez eux.

Webber a rapporté de Fenton, Michigan, et Hollingsworth de Mission, Kansas. Les rédacteurs d’Associated Press Alan Clendenning à Phoenix; David Caruso et Jeff McMillan à New York; et Juliet Williams à San Francisco ont contribué à cette histoire.