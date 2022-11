Quelques semaines seulement après son lancement, la TD suspend son programme de prêt en partenariat avec Postes Canada

Il n’a été lancé que le mois dernier, mais la Banque TD et Postes Canada ont déjà mis en pause un nouveau programme offrant des prêts aux clients des communautés éloignées, citant des “problèmes de traitement” non spécifiés.

Connu sous le nom de programme MyMoney, le facteur et prêteur a annoncé le mois dernier que 6 000 bureaux de Postes Canada à travers le pays seraient bientôt en mesure d’offrir aux particuliers de petits prêts allant de 1 000 $ à 30 000 $.

Ciblant les collectivités éloignées qui n’ont pas de succursales bancaires à service complet mais qui ont des bureaux de Postes Canada, le programme était un exemple de ce qu’on appelle les services bancaires postaux – un système que des pays comme l’Italie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et d’autres ont, à des degrés divers succès, mais qui n’existait pas au Canada depuis plus de 50 ans.

Alors que les clients feraient une demande en personne ou en ligne via Postes Canada, les prêts eux-mêmes seraient avec la Banque TD et seraient assortis de taux allant jusqu’à 20% par an – beaucoup plus élevés que de nombreuses autres marges de crédit traditionnelles, mais moins que quel versement et les prêteurs sur salaire ont tendance à facturer dans les collectivités sans services bancaires complets.

À l’époque, la TD avait déclaré qu’elle prévoyait d’étendre le programme à encore plus de services bancaires, mais après à peine un mois, CBC News a appris que le prêteur avait suspendu temporairement le programme.

“Depuis le lancement, le produit a été mis en pause à la fois en ligne et dans des emplacements physiques, après avoir rencontré des problèmes de traitement”, a déclaré la banque, sans donner plus de détails. “Nous travaillons toujours à travers cela et mettrons à jour en conséquence.”

Le site Web où les Canadiens peuvent demander les prêts contient un avis indiquant que les prêts sont « temporairement indisponibles ».

Questions sans réponse

Duff Conacher, co-fondateur du groupe de défense civique Democracy Watch, soutient le concept de banque postale en général, mais a été déçu lorsqu’il a entendu les détails du programme.

“C’est abusif sur le haut de gamme”, a-t-il déclaré dans une interview. “Une ligne de crédit devrait être d’environ 10 à 12% en ce moment, à moins qu’elle ne soit liée à une hypothèque, et alors elle devrait être inférieure.”

“Il n’y a aucune raison d’aller au-delà.”

CBC News a demandé à la Banque TD plus de détails sur le type de “problèmes de traitement” qui ont conduit à la décision – et sur l’état des demandes existantes – mais jusqu’à présent, le prêteur a refusé de donner des détails.