Quelques résultats surprises entraînent des changements de classification – Shaw Local

Si le temps le permet, j’aime souvent esquisser ce qui, à mon avis, se passera avant le début des matchs de chaque semaine.

C’est un exercice précieux lorsque l’on tente de projeter le terrain des séries éliminatoires de l’IHSA, car il oblige à fouiller dans toutes les informations disponibles que vous pouvez trouver avant de faire l’évaluation.

Cela implique de projeter environ 250 jeux.

Je suis un peu perfectionniste lorsque j’essaie de faire cet exercice, mais même moi, je me permets le luxe d’accepter que je ne serai pas aussi doué pour projeter les résultats de la semaine 4 que je le serai. Semaine 8 avec deux fois plus de données à portée de main.

Pourtant, les 37 jeux que je me suis trompés cette semaine me dérangent. Cela me place à environ 85 % de clip pour la semaine, bien, mais pas génial.

Mais une chose à réaliser est que parfois, ces matchs manqués n’ont pas vraiment d’effet sur l’apparence des projections des séries éliminatoires à long terme. Un match manqué entre deux équipes qui ne devraient pas participer aux séries éliminatoires est toujours important, mais uniquement pour l’attribution des points en séries éliminatoires. C’est principalement un problème de seeding.

Il y a cependant des jeux que je projette mal et qui ont un impact visible et énorme sur l’apparence de l’ensemble du projet.

La semaine 4 a produit trois de ces résultats, dont deux issus de la même conférence.

• Victoire de Sandburg contre Lockport : Les résultats de Lockport en début de saison indiquaient qu’il était bien placé pour renverser Sandburg. Mais la victoire des Eagles a eu un double effet. Un emplacement a dû être créé dans le champ de classe 8A pour ajouter Sandburg, dont il n’était pas prévu auparavant qu’il fasse partie du champ.

Cela, associé à l’ajout de Chicago Taft de la Chicago Public League au tirage au sort 8A, a déplacé les deux plus petites équipes 8A de la projection de la semaine dernière vers le champ de classe 7A, ce qui a déclenché une réaction en chaîne tout au long de la projection.

• À ce grand changement d’école s’ajoute la victoire de Lincoln-Way West sur Lincoln-Way Central. La victoire signifiait que Lincoln-Way West était projeté de nouveau sur le terrain et qu’un nouvel emplacement devait être créé pour les Warriors pendant que les Knights y restaient. Et un autre changement d’équipes poussées vers des classements plus petits. Au total, cinq équipes qui figuraient dans la projection 7A la semaine dernière ont été repoussées à 6A.

• La victoire serrée de Beardstown sur Jacksonville Routt est allée à l’encontre de ce que j’avais projeté et a montré ce qui peut arriver lorsque des écoles aux effectifs disparates changent de place dans la projection. Routt a été projeté dans le champ de classe 1A, tandis que Beardstown a été inséré à sa place dans la classe 3A.

Au total, 20 équipes nouvelles ou anciennes ont été placées dans la projection de la semaine 4. Près de la moitié de ces équipes sont issues de la Chicago Public League, un domaine qui continue d’être extrêmement volatile dans la projection des qualifications probables.

Une fois de plus, il a fallu une petite poignée d’équipes du groupe des quatre victoires pour remplir les 256 équipes. Trois équipes étaient nécessaires cette semaine, soit une de plus qu’il y a une semaine. Yorkville, Plainfield North et Homewood-Flossmoor étaient ces trois équipes.

Voici la projection des séries éliminatoires de la semaine 4 pour les huit classes (sous chaque tranche se trouve plus de contexte sur ce qui s’est passé au cours de la semaine 4 et qui a modifié la composition des tranches) :

Classe 1A

Plage d’inscription de classe 1A : Jusqu’à 296,5

Les plus grandes équipes 1A par inscription : Oakwood, Cumberland, Althoff, Morrison, Fulton

Les plus petites équipes 2A par inscription : Arthur, catholique central de Bloomington, Momence, Orion, Tri-Valley

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Heyworth La victoire sur Deer Creek Mackinaw dans une course HOIC profonde pourrait être cruciale Stockton Le calendrier du NUIC est impitoyable mais ils pourraient enfiler l’aiguille Bois de chêne Était auparavant en classe 2A Centre-Ouest La course à la Western Illinois Valley Conference a de nombreuses répercussions

Classe 2A

Plage d’inscription de classe 2A : 303 à 412

Les plus grandes équipes 1A par inscription : Oakwood, Cumberland, Althoff, Morrison, Fulton

Les plus petites équipes 2A par inscription : Arthur, catholique central de Bloomington, Momence, Orion, Tri-Valley

Les plus grandes équipes 2A par inscription : Carlinville, Wilmington, Nashville, Dwight, Piasa Sud-Ouest

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Carlinville Était auparavant en classe 3A Nashville Était auparavant en classe 3A Wilmington Était auparavant en classe 3A

Classe 3A

Plage d’inscription de classe 3A : 417 à 553

Les plus grandes équipes 2A par inscription : Carlinville, Wilmington, Nashville, Dwight, Piasa Sud-Ouest

Les plus petites équipes 3A par inscription : Crane/Oregon (même inscription), Fairfield, Beardstown, St. Joseph Ogden

Les plus grandes équipes 3A par inscription : Harrisburg, Phillips, King, Greenville, Prairie Central

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Beardstown Une victoire importante contre Jacksonville Routt mérite une place Roi Encore un autre changement de CPL Phillips Était auparavant en classe 4A Harrisburg Était auparavant en classe 4A Clinton Victoire importante contre Moweaqua Central A&M

Classe 4A

Plage d’inscription de la classe 4A : 554,5 à 868,5

Les plus grandes équipes 3A par inscription : Harrisburg, Phillips, King, Greenville, Prairie Central

Les plus petites équipes 4A par inscription : Dyett, Phoenix, Peoria Notre Dame, Kewanee, Richmond-Burton

Les plus grandes équipes 4A par inscription : Rochelle, Morris, St. Laurence, Noble/Comer, Geneseo

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Saint-Laurent Énorme victoire sur Providence Noble/Venu Les marges sont minces dans la plupart des divisions blanches du CPL Freebourg La conférence Cahokia est l’une des plus difficiles à lire dans l’État Geneséo Était auparavant en classe 5A Morris Était auparavant en classe 5A Rochelle Était auparavant en classe 5A

Classe 5A

Plage d’inscription de la classe 5A : 882 à 1363

Les plus grandes équipes 4A par inscription : Rochelle, Morris, St. Laurence, Noble/Comer, Geneseo

Les plus petites équipes 5A par inscription : Jacksonville, Evergreen Park, Highlands, Corliss, Metamora

Les plus grandes équipes 5A par inscription : Centenaire, Dunlap, Kaneland, Providence, Antioche

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Antioche Était auparavant en 6A Centenaire Était auparavant en 6A Dunlap Était auparavant en 6A Benet Était auparavant en 6A Providence Était auparavant en 6A Carbondale La victoire par forfait a secoué la course South Seven FO Nord Un départ 4-0 leur donne une place

Classe 6A

Plage d’inscription de la classe 6A : 1374,5 à 1868

Les plus grandes équipes 5A par inscription : Centenaire, Dunlap, Kaneland, Providence, Antioche

Les plus petites équipes 6A par inscription : Siméon, Lemont, Wauconda, Brême, vue sur le lac

Les plus grandes équipes 6A par inscription : Willowbrook, Rockford Auburn, Libertyville, Grant, Lac de Zurich

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout vue sur le lac Le milieu des divisions blanches du CPL est difficile à comprendre Amundsen Une victoire cruciale contre Westinghouse les place dans le champ projeté Lac Forêt Grosse victoire en prolongation contre Libertyville pour les Scouts Accorder Était auparavant en classe 7A Libertéville Était auparavant en classe 7A Lac de Zurich Était auparavant en classe 7A Willowbrook Était auparavant en classe 7A Rockford Auburn Était auparavant en classe 7A

Classe 7A

Plage d’inscription de la classe 7A : 1876 ​​à 2322

Les plus grandes équipes 6A par inscription : Willowbrook, Rockford Auburn, Libertyville, Grant, Lac de Zurich

Les plus petites équipes 7A par inscription : Quincy, Bradley-Bourbonnais, Batavia, Collinsville, sentier Addison

Les plus grandes équipes 7A par inscription : Glenbard Ouest, Edwardsville, Glenbard Est, Downers Grove Nord, Prospect

Nouvelles équipes sur le terrain :

Équipe ajoutée Raison de l’ajout Édouardville Était auparavant en classe 8A Glenbard Ouest Était auparavant en classe 8A Lincoln-Way Ouest La victoire en prolongation contre Lincoln-Way Central pourrait être cruciale pour les espoirs en séries éliminatoires Whitney Jeune L’empilement CPL dans la Division Rouge semble changer chaque semaine Yorkville L’une des trois équipes qui devraient se qualifier à 4-5

Classe 8A

Plage d’inscription de la classe 8A : 2351.5 et plus

Les plus grandes équipes 7A par inscription : Glenbard Ouest, Edwardsville, Glenbard Est, Downers Grove Nord, Prospect

Les plus petites équipes 8A par inscription : Plainfield Nord, Maine Sud, Saint-Ignatius, Belleville Est, Niles Ouest

Nouvelles équipes sur le terrain :