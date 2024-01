Quelques réflexions sur les résolutions des professionnels de la photographie en activité

Alors que l’année touche à sa fin et qu’une autre commence, c’est le moment naturel de faire le point. J’aime revenir sur l’année écoulée et décider des leçons que j’ai apprises et de ce que je peux faire mieux l’année prochaine. Il est peut-être temps de réfléchir à de nouvelles habitudes – ce qui fait immédiatement penser au spectre des résolutions. En faites-vous ? Envie de partager avec nous ?

J’aimais et j’aime toujours Septembers. La nouvelle année scolaire a toujours été l’occasion d’un nouveau départ. La vie d’adulte ne connaît pas vraiment les mêmes nouveaux départs. C’est peut-être pour cela que nous sommes si nombreux à prendre des résolutions. Une chance de mettre en pratique les leçons apprises et de créer de nouvelles habitudes.

J’ai discuté avec quelques amis et collègues photographes dans divers secteurs pour savoir ce qu’ils pensent des résolutions et partager les résolutions qu’ils ont prises pour 2024. Bien sûr, comme Ajani Charles en parlera ci-dessous, ne mettez pas des changements que vous devez apporter pour être en meilleure santé. Si vous sentez que quelque chose glisse ou prend une tournure, contactez votre réseau de soutien et effectuez le changement le plus rapidement possible.

Photographie animalière et d’expédition : dites aux gens ce qui vous passionne

Jeff Garrickcinéaste et photographe, a travaillé sur Les enfants de Tchernobyl (2020) et Galapagos : les secrets des géants des océans (2021)et plus récemment, Des voyages incroyables avec des animaux, raconté par Jeremy Renner, que vous pouvez retrouver sur Nat Geo. Un conseil que Garriock donne toujours aux nouveaux photographes est de dire à tout le monde ce que vous faites dans la vie, non pas comment vous gagnez de l’argent, ni quel est votre travail, mais quelle est votre passion et pourquoi vous l’aimez.

Garriock fonde ce conseil sur l’idée que les opportunités ne viennent pas simplement de rien. Pour que les gens sachent s’ils doivent vous offrir une nouvelle opportunité, ils doivent savoir sur quoi vous poser des questions. Vous ne savez jamais à qui vous parlez à un moment donné, à quelle sœur, à quel collègue ou à quel cousin au troisième degré. En mettant ce que vous aimez dans une conversation, parfois, quelque part en cours de route, quelqu’un pourrait dire “Oh, je connais quelqu’un qui a réellement besoin d’un spécialiste de la vidéo sous-marine”. Jeff estime que cette approche est souvent le meilleur moyen d’élargir votre réseau et de trouver de nouvelles opportunités. Pour Garrick, cela signifiait se résoudre à être précis. Ne dites pas : « Je suis photographe ». Dites plutôt « Je suis un conteur sur la conservation » ou « Je suis un documentariste sur la faune polaire » ou tout ce qui vous parle et auquel vous souhaitez consacrer plus de temps. Garriock est convaincu que cette résolution lui a permis de développer son réseau et d’augmenter ses opportunités de travailler dans le domaine de son choix.

En passant, Garriock pense également qu’il s’agit d’un exercice utile pour décider comment vous souhaitez vous présenter et ce que vous souhaitez voir davantage dans votre propre avenir en termes de travail que vous souhaitez faire.

Photographie musicale commerciale : se concentrer sur soi

Ajani Charlesun Ambassadeur de Canon Canadaest un photographe musical et commercial qui se définit comme un défenseur de la santé mentale autant qu’il s’identifie comme photographe. Avant d’aller trop loin dans cette voie, Charles ne croit pas aux résolutions du Nouvel An. Bien sûr, Charles a des plans d’affaires et des stratégies qu’il souhaite mettre en œuvre chaque année, mais en ce qui concerne les changements de comportement critiques qui ont un impact démesuré sur la plupart ou la totalité des aspects de sa vie, il ne tarde pas à prendre de telles décisions. Si Charles estime qu’il doit faire un changement, il le fait immédiatement. Charles a souligné le truisme selon lequel demain n’est pas garanti. Alors, qu’en est-il des résolutions qui ne tournent pas forcément autour du réveillon ?

Je ne tarde pas à apporter des changements de comportement critiques.

Comme indiqué, Charles est un défenseur de la santé mentale et travaille avec de nombreuses organisations différentes pour contribuer à favoriser la résilience dans l’industrie de la photographie et dans nos communautés au sens large.

Comme la plupart d’entre nous le savent, les photographes accordent beaucoup d’importance au matériel, ce qui, pour Charles, signifie que nous accordons tous trop peu d’importance à la compréhension du fonctionnement de notre esprit. Par exemple, nous sommes souvent plus préoccupés par la plage dynamique d’une nouvelle caméra que par la compréhension et le dépassement de nos peurs et de nos insécurités. Charles suggère que pour ceux qui ne le font pas déjà, janvier serait le bon moment pour mettre en œuvre des pratiques introspectives telles que différentes formes de méditation, d’autres pratiques de pleine conscience et la tenue d’un journal dans leur vie quotidienne.

Charles est convaincu que sa pratique de la pleine conscience entraîne moins d’anxiété qu’il ne l’aurait fait autrement, en affaires ou lors de la création artistique.

Un excellent équipement photographique est essentiel, surtout pour les professionnels ; Je suis reconnaissant pour tout mon équipement professionnel Canon. J’ai la chance d’être un ambassadeur de Canon Canada, mais cultiver son esprit et sa santé mentale est plus important.

Faune : qui a besoin de zones de confort ?!

Michelle Valberg, ambassadrice Nikon, membre de la Société géographique royale du Canada et de l’Explorer’s Club, a vu ses images utilisées par la Monnaie royale canadienne et Postes Canada. En tant que professionnelle, la résolution de Valberg est de se dépasser constamment. J’ai parlé plusieurs fois de photographie avec Valberg et, malgré son succès, elle a toujours soif de trouver de nouvelles façons de voir et de représenter notre monde. Valberg insiste sur le fait que sortir de sa zone de confort favorise la croissance et l’aide à accepter les transitions au cours de son évolution de carrière. Valberg a expliqué que c’est en s’avançant vers l’inconnu et en faisant face aux défis que nous trouverons tous des opportunités d’amélioration et de développement. D’une part, Valberg s’engage dans un chemin d’exploration artistique continue.

Photographie de mariage : concentrez-vous sur les fondamentaux pour développer votre métier

Parc John et Veronica exploiter un studio de photographie de mariage très réussi à Toronto, au Canada. Les parcs ont remporté 26 Wedding & Portrait Photographers International Awards (WPPI) et ont été nommés par Nikon Canada comme l’un de leurs 30 meilleurs professionnels. Parc Jean a noté que lorsqu’il s’est lancé dans son parcours photographique, son objectif principal était de maîtriser les compétences fondamentales de la prise de vue. Il souhaitait utiliser la technologie uniquement comme outil supplémentaire, s’assurant que chaque capture reflète sa vision originale plutôt que de s’appuyer sur des ajustements de post-production. Pour Park, cela signifiait qu’il décidait d’être attentif et délibéré dans ses compositions, en particulier lorsqu’il utilisait des objectifs à focale fixe. Park reconnaît que même s’il y a toujours des cas, comme lors d’événements au rythme rapide comme les mariages, où la capture d’un cadre plus large et un recadrage ultérieur deviennent nécessaires, cela ne devrait pas être l’approche privilégiée. De l’avis de Park, adopter une pratique de culture plus tardive risque de favoriser la complaisance et de compromettre l’intégrité de son métier.

Photographie de boudoir : soyez assez audacieux pour être devant la caméra

Trever Sherwin est un photographe de boudoir à succès à Toronto, au Canada. Sherwin a décidé de passer davantage devant la caméra. S’efforçant de développer la confiance entre le client et le photographe, essentielle au succès à long terme dans son secteur, Sherwin souhaite créer davantage de contenu long et court pour diverses plateformes et commencer à montrer les coulisses de ses séances photo à des clients potentiels. . Être devant la caméra est quelque chose que Sherwin (et la plupart des photographes) trouvent difficile. Pour soulager l’anxiété potentielle que ses clients peuvent ressentir à l’idée d’être vulnérables, Sherwin souhaite assumer sa propre timidité pour faciliter la vie de ses clients.

Photographie animalière et d’expédition : voyez au-delà de votre appareil photo

Aris Apostolopoulos est un guide photographique avec lequel je travaille chez G Aventures lors d’expéditions en Antarctique. Au cours des dernières années, Apostolopoulus a gagné la reconnaissance de Nikon, Nat Geo et FIIFA. En tant que photographe autodidacte, la première impression d’Apostolopoulus de sa propre photographie fut que son appareil photo d’entrée de gamme limitait sa croissance. Il a toujours pensé que s’il pouvait simplement améliorer son appareil photo, il deviendrait un meilleur photographe. Après avoir économisé pour acheter un nouvel appareil photo, Apostolopoulus s’est rendu compte que ses photographies n’étaient pas meilleures et que, de son point de vue, elles étaient tout aussi ratées.

À ce stade, Apostolopoulus a décidé d’étudier les meilleurs photographes historiques et contemporains pour comprendre où améliorer son métier et stimuler sa créativité. Se tenir sur les épaules de géants est toujours un exercice précieux.

Photographie de voyage : adoptez une approche à long terme vers le succès

Esteban Toro est un photographe de voyage de renommée mondiale, ambassadeur de Sony et BenQ. Toro a décidé d’adopter une approche à long terme pour réussir. Toro a décidé qu’il devait considérer la croissance de ses compétences et son succès dans une perspective de plusieurs décennies. Pour Toro, il ne s’agit pas de nouvelles photographies ou de succès d’année en année, mais de l’ensemble des œuvres qu’il a produites tout au long de sa vie. Toro estime que cette approche l’a aidé à gérer l’angoisse de devoir réussir « extrêmement » chaque année. Au lieu de cela, reconnaître activement que chaque année ne peut pas être un nouveau record personnel et que les succès doivent être savourés sur plusieurs années afin de se donner la chance de développer de nouveaux projets sans la pression du succès immédiat.

Photographie animalière : enregistrez votre sujet

Ricardo Peralta Ayala est un photographe animalier à succès. Nous nous sommes récemment croisés à Churchill, au Manitoba, au Canada, en photographiant des ours polaires. Ayala m’a dit que sa résolution est de visiter des endroits où il pourra accueillir une faune sauvage qui est sous pression, peut-être en voie d’extinction. Ayala estime que la seule façon de réellement générer de l’empathie pour ces animaux en danger est de partager la situation réelle, à travers sa contribution à la photographie.

Et toi? Croyez-vous aux résolutions annuelles ? Quelque chose que vous souhaitez partager ?

Toutes les images fournies par le crédité…