Quelques pannes de courant mais pas de problèmes majeurs après une tempête venteuse qui a balayé la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La première tempête de vent importante de l’automne exceptionnellement chaud de la Colombie-Britannique a secoué une grande partie de la province lundi, mais seuls quelques centaines de clients sont restés sans électricité moins de 24 heures plus tard.

Selon BC Hydro, de fortes rafales de vent ont affecté le nord et le centre de l’intérieur, laissant certains résidents de Prince George, Smithers, Burns Lake et Fort Nelson dans l’obscurité pendant la nuit.

Un arbre renversé a coupé l’électricité à plus de 300 clients à Campbell River tard lundi, sans aucune indication quand les lumières seraient à nouveau allumées pour les résidents concernés de cette ville de l’île de Vancouver.

Les bulletins météorologiques spéciaux d’Environnement Canada informant des conditions venteuses ont été levés pendant la nuit, car le bureau météorologique a signalé que les rafales les plus fortes ont atteint environ 100 kilomètres à l’heure dans les eaux juste au large de Victoria tard lundi, mais les conditions partout s’étaient assouplies le matin.

On craignait que les vents n’attisent plusieurs incendies de forêt incontrôlables, car la sécheresse affecte de nombreuses régions de la province, et le BC Wildfire Service rapporte qu’un incendie près de Grand Forks a légèrement augmenté pour atteindre un peu moins de deux kilomètres carrés, mais il n’y a pas de changement significatif à un petit feu de forêt sur l’île de Vancouver, juste à l’ouest de Duncan.

Le bureau météorologique indique que la tempête de vent laissera des conditions légèrement plus fraîches dans toute la province mardi, mais que le temps chaud reviendra plus tard dans la semaine, apportant potentiellement plus de chaleur record.

Sept records de température quotidiens ont été établis lundi, dont un maximum de 28,2 ° C dans le village d’Ashcroft, dans le sud de l’intérieur, qui a éclipsé l’ancien record de 24,4 ° C qui existait depuis 1945.

