Quelques nouvelles prometteuses sur la saison 2 de « Personne ne veut ça »

Je viens de finir de regarder Nobody Wants This sur Netflix, mettant en vedette ce que je dirais être l’un des castings les plus charismatiques de la télévision entre Veronica Mars, Seth Cohen, Jonah et Willa. Désolé, je veux dire Kristen Bell, Adam Brody, Timothy Simmons et Justine Lupe. Désormais, nous avons des nouvelles sur une potentielle saison 2 de Nobody Wants This.

Une interview Indiewire avec la créatrice Erin Foster, où l’histoire de la série est semi-autobiographique, a dit ceci à propos d’une potentielle deuxième saison, étant donné que la série n’était pas nécessairement présentée comme une mini-série :

« Nous recevons une réponse vraiment positive », a déclaré Foster. « Et donc je pense que les conversations ont définitivement commencé à avoir lieu à propos d’une potentielle saison 2. L’histoire de la saison 1 se déroule très lentement. Et donc je pense que s’il y a une saison 2, je voudrais simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés et continuer à y aller lentement, parce que je ne veux pas que nous prenions trop d’avance sur nous-mêmes. Je veux dire, je veux que mon émission soit diffusée le plus longtemps possible ! »

Ce qui est intéressant, c’est que la citation vient de avant la série a été lancée et connaît désormais un grand succès, se plaçant au premier rang du Top 10 de Netflix avec des millions d’heures regardées.

Nous avons également une nouvelle citation d’elle via L’Enveloppementmaintenant que le spectacle est terminé :

«J’adorerais faire une saison 2; Kristen et Adam adoreraient faire une saison 2 », a déclaré Foster. « Il y a tellement plus d’histoires à raconter, donc si les gens aiment la série, je serais vraiment ravi de continuer à la raconter. »

Si elle est là, le casting est là, la série est au n°1 avec des critiques extrêmement positives, et ce n’est pas une sorte de spectacle à gros budget, je suis sûr à 100% que Personne ne veut que cela obtienne une saison 2. Je’ Je couvre ce genre de choses depuis assez longtemps pour connaître tous les signes révélateurs d’un renouvellement de Netflix et celui-ci les contient absolument tous. Mon seul espoir est qu’ils ne divisent pas la saison 2 en cinq et cinq épisodes diffusés à un mois d’intervalle.

Quant à la fin (spoilers), nous nous trouvons maintenant dans une situation doublement unique où Noah a apparemment abandonné son rêve de devenir grand rabbin pour rester avec Joanne qui ne voulait pas se convertir au judaïsme. Et dans l’intrigue B, la relation coquette de Sasha et Morgan a attiré l’attention de sa femme et de sa mère, ce qui risque probablement de tourner au désastre.

Je ne saurais trop recommander cette série et embarquer avant le renouvellement de la saison 2.

