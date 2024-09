Quelques nouvelles prometteuses sur la saison 2 de « Mercredi » avant sa date de sortie

Mercredi Netflix

La saison 2 de Wednesday étant l’une des séries en langue anglaise les plus regardées de l’histoire de Netflix, après la grève des scénaristes et des acteurs, il était primordial de sortir la saison 2 le plus rapidement possible. C’est en cours de réalisation, même si Jenna Ortega est extrêmement occupée en ce moment, et il y a de bonnes nouvelles concernant la saison 2 avant sa date de sortie en 2025, qui n’a pas encore été précisée au-delà de cette fenêtre.

Un rapport de Collider Tim Burton a déclaré qu’il réaliserait quatre épisodes de la série Wednesday, quatre sur huit, si le nombre d’épisodes correspond à celui de la saison 1, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. C’est… le même nombre qu’il a réalisé dans la saison 1, où Netflix fait sans aucun doute tout ce qu’il peut pour égaler ce succès.

Burton a réalisé les quatre premiers épisodes de la saison 1, ceux qui ont accroché tout le monde, et je dirais même les meilleurs. Les quatre derniers épisodes ont été répartis entre les réalisateurs Gandja Monteiro et James Marshall. Tous les épisodes ont été écrits par une combinaison d’Alfred Gough et Miles Millar (ah, les flashbacks de Smallville), Kayla Alpert, April Blair et Matt Lambert. La saison 2 a de nouveaux réalisateurs en plus de Burton, Paco Cabezas et Angela Robinson, a-t-on rapporté.

VENISE, ITALIE – 28 AOÛT : Justin Theroux, Jenna Ortega, Winona Ryder et Tim Burton assistent au … [+] Tapis rouge pour « Beetlejuice Beetlejuice » lors du 81e Festival international du film de Venise le 28 août 2024 à Venise, Italie. (Photo de JB Lacroix/FilmMagic) FilmMagic

Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que le réalisateur du récent film d’horreur à succès avec Jenna Ortega, Beetlejuice, était… Tim Burton. Il est clair que lui et Jenna ont trouvé leur rythme en tant que partenaires, et après le succès retentissant de la saison 1 de Wednesday avec 1,7 milliard d’heures visionnées et presque 300 millions de dollars au box-office pour Beetlejuice, ils se dirigent vers ce qui pourrait être un autre record dans la saison 2 de mercredi. Je suis sûr que Netflix est ravi.

Encore une fois, la seule chose que nous ne savons toujours pas est une date de sortie fixe pour la saison 2 de Wednesday, autre que l’idée générale qu’elle sortira en 2025. Si elle est repoussée plus tard dans l’année, cela pourrait être presque une trois ans attendez la prochaine saison d’une série qui ne semble pas devoir prendre autant de temps à produire, et c’est emblématique de la façon dont les temps d’attente sont désormais terribles pour la plupart des séries en streaming. Bien que la plupart durent entre un an et demi et deux ans, et non presque trois.

Il est également logique que Netflix essaie probablement de mettre en œuvre sa nouvelle stratégie consistant à « diviser une saison d’une série en deux » en diffusant quatre épisodes du mercredi un mois et quatre un autre, une stratégie pour inciter les gens à conserver leur abonnement pendant deux mois plutôt qu’à l’annuler après un mois. J’ai déjà fait valoir que cette stratégie avait porté préjudice à toutes les séries qui l’ont fait, et qu’elle était pire que le visionnage hebdomadaire et les binges complets, comme Netflix est généralement connu pour le faire. J’espère qu’elle l’évitera, mais j’en doute.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.