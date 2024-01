Quelques moments marquants tout droit sortis de la Fashion Week de Paris 2024

L’art a pris le devant de la scène, la mode vintage est devenue l’un des mémos et des stars une fois que MIA a retrouvé le chemin des papistes. Voici un récapitulatif de tous les moments extravagants de la Fashion Week de Paris 2024 !

En maintenant un continuum subtil, les fashion week continuent d’alimenter notre fourrage mode, un défilé révolutionnaire à la fois. La Fashion Week de Milan 2024 a été le début de ce à quoi pourrait ressembler la mode dans l’année à venir, et comme toutes les autres années, la prochaine étape était Paris, la ville qui ne se contente jamais de rien de moins que l’opulence. C’est presque comme si ce à quoi nous avons assisté à Milan était un avant-goût de ce qui nous attend à Paris. La capitale française s’est parée pour nous offrir un autre aperçu de la mode masculine traduite par certaines des meilleures maisons de luxe du secteur. Au contraire, cette année laisse présager une approche inhabituelle et pas si basique de la mode masculine, et nous avons une liste de moments clés pour le prouver. Des débuts masculins F/W’24 de Pharrell William pour Louis Vuitton, des humbles demeures se transformant en podiums jusqu’à l’art marchant main dans la main avec la mode, voici quelques-uns des meilleurs moments de la Fashion Week de Paris 2024.

Les meilleurs moments de la Fashion Week de Paris 2024

Pharrell Williams est devenu cowboy pour son Louis Vuitton Homme F/W’24

Après ses débuts à Paris l’été dernier, Pharrell Williams présente une nouvelle collection époustouflante sur le podium parisien. Si ces motifs et chapeaux de cowboy sur son Instagram Skateboard vous laissent perplexe, alors c’était son code pour devenir tout à fait cowboy pour sa vitrine Automne/Winer. Plonger profondément dans les garde-robes western américaines était au centre de sa collection. Des franges old-school, des ceintures épaisses, des manteaux couvertures, des carreaux de buffle et d’énormes chapeaux aux bottes à monogramme, la collection visait à rappeler l’aura du cowboy et à la revivre à travers des silhouettes.

L’ode d’Acne Studios à la culture club

Dénonçant la voie minimale et appelant la GenZ à parler haut et fort de la mode, la dernière vitrine d’Acne Studios à la Fashion Week de Paris 2024 reproduit la culture biker/rave/club. De l’exploration du denim de manière non conventionnelle, des imprimés flashy et des gros bijoux à l’effet brut, tout était une vision ludique du paysage changeant de la mode d’aujourd’hui, devenant un espace plus inclusif et axé sur la culture.

Kenzo ramène l’idole – Zayn Malik

La vitrine Homme Automne/Hiver 2024 de Kenzo était une garde-robe universelle, avec des silhouettes ancrées dans la tradition japonaise. La collection a certainement fait tourner les têtes, mais nous n’avons pas pu nous empêcher de tourner tous nos regards vers l’idole qui a fait une apparition après six ans passés comme MIA, alias Zayn Malik. C’est presque comme s’il était le clou du spectacle, ornant le premier rang de sa présence et nous rendant tous gagas à cause de son look.

L’effet Richard Hawkins de Loewe

À la fois ludique, artistique et nostalgique, la vision de Jonathan Anderson du défilé Homme Automne/Hiver 2024 de Loewe était un plaisir à regarder. Ce qui a commencé comme un collage de 12 vidéos de Richard Hawkins n’était qu’un petit teaser de ce qui allait défiler sur cette piste. Les extraits de l’art de Richard Hawkins n’entouraient pas seulement l’espace d’exposition, mais étaient également transformés en pantalons colorés, bijoux, chaussettes et autres accessoires. C’était presque comme si une exposition d’art se déroulait sous forme de maquettes.

Collaboration artistique de Homme Plissé Issey Miyake

Lorsqu’une toile est transférée sur un morceau de tissu, c’est alors que l’art embrasse complètement la mode, et la dernière vitrine d’Issey Miyake en est un bon exemple ! L’équipe de création d’Issey Miyake Ronan Bouroullec pour leur vitrine homme automne/hiver. Intitulée « Immergée dans les étendues sauvages de la créativité », la collection s’inspire des dessins abstraits de Ronan puis transposée dans des vêtements. Des foulards colorés, des mannequins portant des coussins symboliques de son art et d’autres pièces exquises étaient quelques-uns des points forts du défilé d’Issey Miyake.

La première collection homme de Dior

S’aventurant dans le domaine de la mode masculine, Kim Jones marque un autre épisode de classe et d’opulence à travers la vitrine masculine automne/hiver 24 de la marque. C’était une ode aux relations passées, c’est-à-dire une exploration de l’influence et du style personnel du célèbre danseur de ballet Rudolf Noureev. Kim Jones a juxtaposé le style de Noureev et le lien de la maison avec la légende et le prêt-à-porter et la haute couture de Dior. Ce qui a commencé avec des trench-coats de ballerines et un hommage au monde de la danse s’est rapidement transformé en embellissements et en archives réinventées, nous gardant ainsi collés jusqu’à la toute fin.

Naomi Campbell chez Balmain

Alors que tous nos regards étaient rivés sur la dernière vitrine de Balmain, à notre grande surprise, le sentiment était réciproque, grâce aux silhouettes qui nous regardaient de loin. Les motifs géants d’yeux et de lèvres sur les blazers et les cravates étaient certainement les points forts du défilé Balmain, mais c’est la présence de Naomi Campbell qui nous a surpris. Son look de clôture était à lui seul aussi frappant que l’ensemble du spectacle, le bouquet doré ajoutant encore à l’imagerie graphique du spectacle.

Image du héros : avec l’aimable autorisation de Kenzo ; Image en vedette : avec l’aimable autorisation de Dior