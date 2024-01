Quelques mois après une cyberattaque, la British Library revient en ligne

Les cyberattaques ciblant les institutions artistiques et culturelles sont de plus en plus courantes. À la fin de l’année dernière, le Museum of Fine Arts de Boston, le Rubin Museum of Art de New York et le Crystal Bridges Museum of American Art de l’Arkansas figuraient parmi les institutions qui ont connu des pannes suite à une cyberattaque. L’attaque visait un fournisseur de services, Gallery Systems, utilisé par des centaines d’organisations culturelles pour afficher leurs œuvres en ligne.

En 2022, le Metropolitan Opera a été entravé par une cyberattaque qui a mis son site Web hors ligne et paralysé sa billetterie. L’année dernière, une cyberattaque a été menée sur l’Orchestre de Philadelphie et sa salle d’accueil, le Kimmel Center.

M. Keating a déclaré que la récupération complète du catalogue serait un processus progressif. Pour l’instant, la panne affecte toujours le site Internet de la British Library, les services en ligne et certains services sur site. Le catalogue sera consultable en ligne, a indiqué la bibliothèque, mais le processus de vérification de la disponibilité des livres ainsi que de leur commande sera différent jusqu’à ce que le système soit entièrement restauré. Les chercheurs devront se rendre en personne à la bibliothèque, où sont conservés plus de 170 millions d’articles, pour accéder aux versions hors ligne des catalogues spécialisés, a déclaré M. Keating.

La collection de la British Library comprend deux des quatre exemplaires survivants de la Magna Carta, la plus grande collection au monde de manuscrits Chaucer et cinq exemplaires du Premier Folio de Shakespeare.