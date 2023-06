Quelques minutes avant la mort d’une femme à la gare de Delhi, une adolescente électrocutée à 16 km

Juste une demi-heure avant qu’une femme de 34 ans ne soit électrocutée devant ses enfants à la gare de New Delhi dimanche, une jeune de 17 ans est décédée dans une autre partie de la ville alors qu’elle tentait de patauger dans une rue remplie de l’eau dans laquelle un fil sous tension était tombé.

La mort de Sohail, 17 ans, a été révélée un jour où la Commission nationale des droits de l’homme a envoyé des avis au président du Conseil des chemins de fer, au gouvernement de Delhi et à la police de la ville au sujet de la mort de la femme, soulignant « des défaillances potentiellement mortelles » et « négligence apparente des autorités ».

Sohail, un résident de Bengaluru, était venu chez son oncle dans la New Friends Colony du sud de Delhi il y a environ 45 jours pour ses vacances. Il avait l’habitude de rester chez son oncle pendant la journée et d’aller dormir la nuit chez un autre parent, Jamal, à Seemapuri, dans l’est de Delhi.

Au milieu de fortes pluies depuis samedi soir, l’adolescent a quitté la maison de Jamal tôt dimanche pour retourner chez son oncle. Il a atteint Taimoor Nagar près de la maison de son oncle vers 5 heures du matin et a constaté qu’une rue était gorgée d’eau. Lorsqu’il est entré dans l’eau pour traverser, les passants ont entendu Sohail crier et s’effondrer. Ils ont remarqué un fil dans l’eau et ont appelé la police, qui a coupé le courant

Des membres de la famille de Sohail – originaire du Bengale occidental – ont déclaré qu’il avait été emmené à l’hôpital, où il a été déclaré mort. La police a déposé plainte et ouvert une enquête.

Une demi-heure plus tard et à 16 km de Taimoor Nagar, Sakshi Ahuja, une enseignante de 34 ans, a rejoint la gare de New Delhi vers 5h30 avec ses enfants – âgés de sept et neuf ans -, le père et d’autres membres de sa famille. Elle s’est accrochée à un poteau électrique pour éviter les flaques d’eau lorsqu’elle a subi un choc électrique massif, causant sa mort.

La Commission nationale des droits de l’homme a envoyé aujourd’hui des avis sur la mort de Sakshi et a déclaré dans un communiqué qu’en plus des autorités civiques et de l’électricité, les chemins de fer indiens ont également « apparemment omis de surveiller ces défaillances potentiellement mortelles » à la gare – qui est l’une des lieux publics les plus fréquentés de Delhi – a rapporté l’agence de presse PTI.

Prenant connaissance d’un article de presse, la commission a observé que les événements mentionnés dans le rapport, s’ils sont avérés, constituent une « violation grave » des droits de l’homme de la victime et de sa famille en raison de la « négligence apparente des autorités contribuant à l’engorgement et fils électriques ouverts ».

S’adressant à NDTV hier, le père de Sakshi, Lokesh Kumar Chopra, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune aide ni premiers soins car il n’y avait pas d’ambulance, de médecins ou de police sur place. La famille n’a pu quitter la gare qu’après 40 minutes car toutes les sorties étaient obstruées par des véhicules et Sakshi est décédé sur le chemin de l’hôpital, qui se trouvait à une courte distance.

« Les responsables des chemins de fer nous ont informés que des mesures seraient prises mais aucune mesure n’a été prise jusqu’à présent… Notre système ne s’améliore pas… nous fabriquons des trains de haute qualité comme Vande Bharat, mais nous n’avons pas été en mesure d’installer une infrastructure appropriée dans les gares … il n’y a pas d’installations malgré l’énorme fréquentation », a déclaré M. Chopra, dont la famille se rendait à Chandigarh par le train le plus récent et ultramoderne des chemins de fer.