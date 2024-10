Le groupe a fait ses débuts avec des performances à indice d’octane élevé en 1969 et continue d’être dirigé par l’as de la guitare de North Bay, Donnie « Mr. Downchild » Walsh, qui a fondé le groupe avec son frère Richard « Hock » Walsh

Pat Carey peut sembler être un nouveau venu dans un groupe canadien emblématique et établi de longue date, mais il l’a rejoint en 1985.

La longévité du Downchild Blues Band est telle que quelqu’un avec autant de peau de longue date dans le groupe pourrait être considéré comme tel.

« La majeure partie de ma vie s’est déroulée avec Downchild », raconte Carey. MidlandAujourd’hui. « Je n’avais que 25 ans quand je suis arrivé. »

Mais Carey et d’autres membres de la formation actuelle du groupe, qui a fait ses débuts avec des performances à indice d’octane élevé en 1969, continuent d’être menés par l’as de la guitare de North Bay, Donnie « Mr. Downchild » Walsh, qui a fondé le groupe avec son frère Richard « Hock » Walsh.

Donnie a été intronisé au Hall de reconnaissance des musiciens et artistes de North Bay.

« Donnie est toujours resté fidèle aux racines du blues », dit Carey. « Il a toujours été fidèle à sa passion. Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas.

Baker dit que lorsque le groupe se produira devant des salles combles à l’Opéra de Gravenhurst vendredi avant de se rendre au Centre culturel de Midland samedi, les membres du public sont assurés d’entendre quelques chansons mémorables du catalogue de 55 ans du groupe.

« Je suis sûr que nous allons frapper le favori de quelqu’un », a-t-il déclaré, ajoutant que l’ensemble de sept musiciens comprendra une section de cuivres complète pour aider à célébrer le parcours remarquable de ce groupe qui les a emmenés à travers le monde et les a établis comme l’un des les plus grands groupes de blues live de tous les temps.

Après 19 albums et d’innombrables récompenses, dont un prix Juno et l’intronisation de Donnie Walsh au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs canadiens en 2019, Downchild demeure une puissance dans le monde du blues.

La programmation actuelle comprend Walsh à la guitare et à l’harmonica, Chuck Jackson au chant et à l’harmonica, Carey au sax ténor, Gary Kendall à la basse, Jim Casson à la batterie et Tyler Yarema aux claviers. Ils seront rejoints au spectacle de Midland par Jeff Rogers.

Carey dit sachant que ce sera la dernière tournée du groupe le rend « doux-amer ».

« Il y aura certainement des larmes à la fin », dit Baker, ajoutant que même si « M. Downchild’ est peut-être sur le point de se terminer, lui et certains des autres joueurs continueront à travailler en indépendant en studio et à se produire en direct avec d’autres musiciens.

Mais pour l’instant, Carey prend tout en compte et se souvient de ses plus beaux souvenirs avec le groupe, notamment des performances au Massey Hall de Toronto, dont une où ils ont ouvert pour la légende du blues et de la guitare BB King.

Dans la culture pop, le groupe est considéré comme le modèle des Blue Brothers lorsque Dan Aykroyd et feu John Belushi cherchaient l’inspiration pour leur projet dans les années 1970.

Le couple a élevé Downchild’s Blues de fusil de chasse et Walsh (J’ai tout ce dont j’ai besoin) Presque pour briser le statut de leur 1978 Mallette pleine de blues enregistrer.

Et comme Aykroyd l’a souligné dans des interviews précédentes, « il n’y aurait pas de Blues Brothers sans Downchild ».