« Quelques jours » de fermeture du gouvernement pourraient être nécessaires, déclare Gaetz du GOP

(Bloomberg) – Le représentant Matt Gaetz, un des principaux résistants républicains à une mesure provisoire de dépenses, a déclaré qu’il était prêt à une fermeture du gouvernement américain pendant plusieurs jours si cela permettait d’inscrire des exigences telles que des politiques frontalières conservatrices dans le budget fédéral.

Si les ministères du Travail et de l’Éducation « doivent fermer leurs portes pendant quelques jours le temps que leurs crédits soient alignés, ce n’est certainement pas quelque chose d’optimal », a déclaré Gaetz sur Sunday Morning Futures de Fox News. « Mais je pense que c’est mieux que de continuer sur la voie actuelle vers la ruine financière de l’Amérique. »

Les Républicains de la Chambre devraient avancer sur quatre projets de loi de crédits cette semaine, même si cela laisse le Congrès sur le point de rater son échéance budgétaire de fin de mois qui approche à grands pas. En attendant, les Républicains envisagent une mesure provisoire qui financerait le gouvernement américain pendant entre 14 et 60 jours.

Le représentant Jim Jordan a déclaré qu’en principe « tout le monde veut que les 12 projets de loi de crédits soient adoptés » mais « franchement, nous n’allons pas y parvenir dans les six prochains jours ».

« Il faudra donc une mesure provisoire », a déclaré le républicain de l’Ohio à Fox News, même si les républicains devraient « gagner quelque chose » en adoptant une soi-disant résolution continue.

Des démocrates tels que le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries ont décrit à plusieurs reprises les républicains comme tenant le gouvernement fédéral en otage dans une « guerre civile » de luttes intestines entre les factions de la Chambre. Le président Joe Biden a renouvelé son appel aux républicains pour que « cela soit fait » dans un discours prononcé samedi soir lors d’un événement du Congressional Black Caucus.

Les partisans de la ligne dure conservatrice sont un point sensible pour le président de la Chambre, Kevin McCarthy, qui est pris entre apaiser l’extrême droite et satisfaire les membres plus modérés de la Chambre, tout en s’appuyant sur une majorité républicaine à un chiffre.

Un autre résistant républicain, le représentant Tim Burchett, a déclaré qu’il « envisagerait sérieusement » de soutenir la destitution de McCarthy en tant que président s’il soutenait tout accord budgétaire reposant sur les votes démocrates.

« Le public américain doit se rendre compte que tous ces titres fantaisistes, CR et omnibus, destinés à semer la confusion dans l’esprit du public américain, ne fonctionnent pas », a déclaré Burchett sur l’état de l’Union de CNN.

Le représentant Tony Gonzales, un républicain du Texas, a suggéré qu’il s’opposait à la poursuite de la résolution.

« S’il y a une falaise difficile, alors ils sont obligés de se rassembler », a-t-il déclaré sur Face the Nation sur CBS. « Et c’est ce dont nous avons besoin, je pense, nous devons avoir une ligne dure qui oblige tout le monde à entrer dans la salle et à adopter ces projets de loi. »

Un allié clé de McCarthy, le représentant Garret Graves, a proposé la nouvelle option de financement samedi après que plusieurs législateurs d’extrême droite ont rejeté l’idée d’une résolution continue de 31 jours qui réduirait les dépenses intérieures et inclurait un projet de loi conservateur sur les frontières.

Avec une faible majorité à la Chambre, le petit groupe de récalcitrants républicains peut renverser toute mesure provisoire proposée. Même s’il est peu probable que tout plan adopté par la Chambre soit adopté par le Sénat dirigé par les démocrates, les Républicains considèrent la version de la Chambre comme un moyen d’entamer des négociations avec un seuil de dépenses plus bas.

Gaetz, un républicain de Floride, a déclaré qu’il n’était « pas pro-shutdown » mais qu’il voulait obliger McCarthy à respecter une promesse qu’il a dit que l’orateur avait faite d’adopter « des projets de loi de dépenses distincts sur un seul sujet ».

« Je ne suis donc pas là pour prendre le gouvernement en otage », a-t-il déclaré sur Fox News. « Je suis ici pour tenir Kevin McCarthy à sa parole. »

