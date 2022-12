Quelques jours avant le nouveau président, les anciennes divisions déchirent le Brésil

SAO PAULO (AP) – Des trompettes et des pièges joueront l’hymne national du Brésil lors de la prestation de serment de Luiz Inácio Lula da Silva le 1er janvier. Ensuite, on entendra une chanson différente dans les rues, ses paroles s’adressant au président sortant Jair Bolsonaro .

“Il est temps pour Jair, il est temps pour Jair… de s’en aller!” disent les paroles. “Faites vos valises, prenez la route et partez !”

Lorsque Lula a remporté sa victoire électorale contre Bolsonaro le 30 octobre, des dizaines de milliers de personnes ont chanté l’air familier tout au long de la nuit, poussant la chanson au sommet de la liste de Spotify au Brésil et montrant une façon que de nombreux Brésiliens ne sont pas prêts à étendre rameaux d’olivier.

Guérir la société divisée du Brésil sera plus facile à dire qu’à faire. Les nominations au Cabinet de Lula jusqu’à présent favorisant les gauchistes et les piliers de son Parti des travailleurs découragent ceux qui faisaient confiance à l’homme de 77 ans pour gouverner aux côtés des modérés, et qui ont uni leurs forces après que Bolsonaro ait testé à plusieurs reprises les garde-fous de la quatrième plus grande démocratie du monde.

« Gouverner le Brésil signifie traiter avec l’agro-industrie, les évangéliques, les anciens alliés de Bolsonaro. Cela peut être frustrant pour les électeurs tièdes de Lula, mais c’est ce qu’ils ont devant eux », a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo.

Bien sûr, les partisans d’extrême droite de Bolsonaro ne sont guère l’image de la bonhomie post-électorale. Beaucoup rejettent les résultats du vote et restent campés à l’extérieur des bâtiments militaires dans tout le pays, exigeant que l’investiture de Lula soit entravée.

L’élection d’octobre au Brésil a été la plus serrée depuis plus de trois décennies, opposant deux grands rivaux l’un à l’autre. Dans le discours de victoire de Lula le 30 octobre, il a déclaré qu'”il n’y a pas deux Brésils”, alors que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant son hôtel à Sao Paulo pour célébrer sa victoire et la défaite de Bolsonaro.

Un signe encourageant pour les ambitions de construction de ponts de Lula est venu quelques jours plus tard, les gauchistes et les modérés enfilant à nouveau le maillot de football jaune du pays pour encourager leur équipe à la Coupe du monde. Le maillot est depuis près d’une décennie un symbole anti-gauche et a souvent figuré dans les manifestations contre Lula et en faveur de Bolsonaro.

Lula et ses alliés portaient également la chemise jaune dans le but de la récupérer ; il a publié des photos de lui sur les réseaux sociaux et a déclaré que le vert et le jaune “sont les couleurs de 213 millions de personnes qui aiment ce pays”. Le vendeur Elias Gaspar a déclaré que les maillots jaunes ont commencé à voler de son support alors que les performances flamboyantes de l’équipe se faisaient sentir.

“Avant la Coupe du monde, je vendais en moyenne six maillots bleus et quatre jaunes sur dix”, a déclaré Gaspar, 43 ans, le 4 décembre. “Maintenant, c’est presque tout jaune.”

Le football a été une force unificatrice de courte durée. Le Brésil a quitté le tournoi plus tôt que prévu après une défaite surprise aux tirs au but contre la Croatie en quarts de finale, et la plupart des Brésiliens ont remis leur maillot dans leurs tiroirs. Les soutiens de Bolsonaro sont les seuls à arborer encore les couleurs nationales.

Lula a évité d’attiser les tensions, s’abstenant principalement d’attaquer publiquement Bolsonaro ou ses partisans, et concentrant plutôt ses discours sur l’aide aux Brésiliens les plus défavorisés une fois de retour au poste qu’il a occupé de 2003 à 2010. Parfois, cependant, nous contre eux commentaires ont glissé de ses lèvres. Le 22 décembre, tout en annonçant les nouveaux ministres, il a déclaré que le bolsonarisme reste vivant et en colère parmi ceux qui refusent de reconnaître la perte électorale, il doit donc être vaincu dans les rues du Brésil.

Pour le ministre de la Défense, Lula a choisi le conservateur José Múcio Monteiro après quatre ans de Bolsonaro s’efforçant d’obtenir l’allégeance des forces armées.

D’autres nominations de Lula semblent conçues pour plaire à sa base et à son parti, comme Anielle Franco, sœur de la conseillère municipale assassinée de Rio de Janeiro Marielle Franco, au poste de ministre de l’égalité raciale. Il a également fait appel à un allié de longue date, Aloizio Mercadante, pour diriger la banque de développement du pays – précisément le genre de poste que les chefs d’entreprise s’attendent à rester à l’écart des mains du Parti des travailleurs.

Gleisi Hoffmann, la présidente du Parti des travailleurs de Lula, a déclaré que la constitution d’un gouvernement serait un défi même si Lula ne sélectionnait que des progressistes. Pour compliquer davantage les décisions, certains candidats ministres sont probablement des candidats à la présidentielle de 2026, car Lula a indiqué qu’il ne se représenterait pas.

“Nous avons nos différences au sein du Parti des travailleurs, maintenant allez comprendre ce qui se passe lorsque nous amenons une douzaine d’autres partis”, a déclaré Hoffmann sur ses réseaux sociaux le 16 décembre. “C’est un casse-tête, cela prend du temps.”

Cela peut aider à expliquer pourquoi le nombre de ministères va presque doubler, pour atteindre 37.

Les soutiens centristes de l’ancienne ministre de l’Environnement Marina Silva et de Simone Tebet, qui ont terminé troisièmes du premier tour de la course présidentielle, ont attiré des votes des modérés brésiliens – un groupe démographique qui s’est méfié de Lula depuis que l’enquête tentaculaire sur la corruption de Car Wash l’a conduit en prison en 2018. Avec leur soutien, il a battu Bolsonaro de moins de deux points de pourcentage. Beaucoup s’attendaient à ce qu’ils soient rapidement annoncés comme ministres, mais les négociations ont traîné en longueur.

Thomas Traumann, consultant politique, a déclaré que les retards reflètent le fait que le président élu a joué un rôle central dans les négociations pour les postes.

“Les gens qui l’ont aidé comme Marina et Simone auront moins de stature qu’ils ne l’auraient été s’ils avaient été nommés peu de temps après sa victoire”, a déclaré Traumann. “La chance de Lula est que les modérés verront son administration comme de nombreux démocrates de gauche (le président américain Joe) Biden : ils n’aimeront peut-être pas ce qu’ils voient, mais c’est mieux que l’alternative.”

La tentative de Biden de combler le gouffre politique pourrait offrir un modèle pédagogique, bien que décourageant, a déclaré Brian Ott, professeur de communication à la Missouri State University qui a étudié l’impact stratifiant des médias sociaux sur le discours politique américain.

Au début de sa présidence, Biden n’a pas hésité à gouverner dans un pays polarisé et a joué sa bonne foi comme un retour à une époque différente où les démocrates et les républicains pouvaient se battre au Sénat avant de se rendre dans la salle à manger pour forger des compromis.

“Le problème auquel Biden est confronté et le problème auquel sont confrontés les politiciens dans 51% des pays comme le Brésil est qu’il n’y a peut-être plus de stratégies intelligentes pour diffuser des messages de grande tente sans aliéner votre base”, a déclaré Ott. “Nous sommes maintenant dans une période où la politique est si intensément, profondément divisée culturellement, où les gens n’ont pas à être exposés à différents points.”

Le 22 décembre, Lula a nommé 16 ministres, portant son total jusqu’à présent à 21. Ni Tebet ni Silva n’en font partie.

“Il est plus difficile de former un gouvernement que de gagner des élections”, a-t-il déclaré tout en conseillant à ses personnes nommées d’embaucher du personnel d’horizons divers. “Nous essayons de former un gouvernement qui, autant que possible, représente les forces politiques qui ont participé à notre campagne.”

Il a ajouté que les personnes qui ont aidé et qui n’ont pas encore été nommées seront prises en compte et ont une dette pour “avoir osé tendre la tête pour affronter le fascisme”.

Pourtant, de nombreux nouveaux électeurs de Lula se sentent déjà enclins à quitter le navire. L’une est Thereza Bittencourt, 65 ans, qui a pris la parole dans un club militaire à Rio et a déclaré que les premiers signes l’inquiétaient.

“J’ai reçu beaucoup de critiques de la part de mes amis du club parce que j’ai voté pour Lula. Tous ont choisi Bolsonaro. Je leur ai dit que la gestion de l’économie serait meilleure », a déclaré Bittencourt en sirotant sa caipirinha. “Si je ne vois que des membres du Parti des travailleurs au gouvernement, au revoir.” ___

L’écrivain de l’Associated Press, Aamer Madhani à Washington, a contribué à ce rapport.

Mauricio Savarese, Associated Press