Quelques jours avant le CWG 2022, la boxeuse Lovlina Borgohain allègue du harcèlement mental ; affirme que ses préparatifs ont été impactés à cause de la “politique”

La médaillée de bronze olympique de Tokyo et une boxeuse indienne en espoir de médaille CWG 2022, Lovlina Borgohain, ont fait de graves allégations équivalant à du harcèlement mental quelques jours avant le début de l’événement quadriennal à Birmingham. Lovlina a allégué que ses préparatifs pour l’événement ont été constamment impactés car ses entraîneurs, qui l’ont aidée à remporter une médaille historique à Tokyo, ont été retirés sans explication.

GTC 2022 : Nikhat et Lovlina s’apprêtent à donner un coup de poing à Birmingham

Lovlina a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des poids welters féminins aux Jeux de Tokyo l’année dernière et est l’un des principaux espoirs de médaille pour l’Inde au CWG 2022 à Birmingham.

Lovlina a en outre allégué que son entraîneur Sandhya Gurung n’était pas en mesure d’entrer dans le village du CWG et que son entraînement s’était arrêté huit jours seulement avant le début des matchs.

GTC 2022 : Tous les regards sont tournés vers Sindhu et Lakshya alors que les navetteurs indiens ciblent une autre campagne productive

Dans une note partagée via Twitter, le jeune homme de 24 ans a déclaré : “Avec une profonde tristesse, je dois aujourd’hui vous informer que je suis harcelé mentalement. Les entraîneurs qui m’ont aidé à remporter une médaille à Tokyo sont constamment retirés, mon entraînement et mes compétitions étant constamment interrompus.

Elle a ajouté: “Parmi ceux-ci (les entraîneurs) se trouve la lauréate Dronacharya Sandhya Gurung. À cause de lui, je suis confronté à de nombreuses difficultés lors de l’entraînement et du harcèlement mental. En ce moment, mon entraîneur Sandhya Gurung se tient à l’extérieur du village CWG et n’est pas autorisé à entrer. Mon autre entraîneur a été renvoyé en Inde.

Borgohain est actuellement à Birmingham avec l’équipe de boxe indienne.

“Cela s’est produit malgré mes demandes répétées et par conséquent, je suis confronté à ce harcèlement mental. Je ne comprends pas comment me concentrer sur les jeux (CWG) au milieu de tout cela ? Mes championnats du monde en ont également souffert. Je ne veux pas que mon CWG soit affecté à cause de la politique. En espérant que je surmonterai cette politique et gagnerai une médaille pour mon pays. Jai Hind », a-t-elle écrit.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici