Quelques jours après sa sortie, Dilip Kumar admis aux soins intensifs après s’être plaint d’essoufflement, état stable

Selon les informations, l’acteur légendaire Dilip Kumar a été transporté d’urgence à l’hôpital Hinduja de la banlieue de Mumbai, basé à Khar, après s’être plaint d’essoufflement par « mesure de précaution ».

Un établissement non-COVID, Dilip Kumar a été admis dans l’unité de soins intensifs (USI) et est actuellement stable, selon les rapports de l’agence.

Une source a été citée disant à indianexpress.com, « Dilip Kumar a été amené à l’hôpital hier (mardi), il avait les mêmes plaintes que la dernière fois. Donc sa famille a probablement pensé qu’il valait mieux l’amener à l’hôpital, compte tenu de son l’âge et aussi parce qu’il a été précédemment admis avec la même plainte. Aujourd’hui, les médecins vont le revoir et prendre un appel sur sa ligne de traitement. Il est en réanimation afin que nous puissions le surveiller en permanence. stable. Il n’y a rien à craindre.

L’icône de 98 ans avait déjà été admise à l’hôpital Hinduja de Mumbai le 6 juin en raison d’épisodes d’essoufflement. On lui a diagnostiqué plus tard un épanchement pleural bilatéral. Il était dans le service de soins intensifs sous assistance en oxygène. Cependant, après avoir reçu un traitement approprié, l’icône vétéran est sortie de l’hôpital le 11 juin.

La mégastar souffre de problèmes de santé liés à l’âge ces dernières années. Le mois dernier, l’acteur de 98 ans a été admis dans le même hôpital pendant deux jours pour des examens et des tests de routine.

Connu comme le « roi de la tragédie » de Bollywood, la carrière de Kumar s’étend sur plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986).