Quelques jours après les fiançailles de Delnaaz Irani, l’ex-mari Rajev Paul se marie

Delnaaz Irani et Rajev Paul étaient l’un des couples les plus célèbres de l’industrie de la télévision dans les années 2000, car ils ont tous deux été vus dans plusieurs émissions et ont même participé à la première saison de l’émission de télé-réalité de danse Nach Baliye où ils se sont retrouvés troisième. finaliste.

En 2012, le couple a officiellement divorcé et a mis fin à leurs quatorze ans de vie commune. Après leur mariage, Delnaaz, dont l’apparition au cinéma la plus célèbre est celle de Jaspreet ‘Sweetu’ Kapoor dans Shah Rukh Khan, Preity Zinta et Saif Ali Khan avec Kal Ho Naa Ho, a noué une relation avec DJ Percy Karkaria.

À l’occasion de son 50e anniversaire, Delnaaz et DJ Percy ont partagé des “bagues promises” en septembre le mois dernier. Et maintenant, Rajev Paul s’est marié pour la deuxième fois le vendredi 14 octobre. Rajev, qui est actuellement vu comme Giriraj Oswal dans Sasural Simar Ka 2, a partagé les premières photos avec sa nouvelle épouse sur son compte Instagram.

Il n’a pas révélé le nom de sa femme et ne l’a pas non plus rendue visible sur la photo, qu’il a sous-titrée : “Ils disent une fois mordue deux fois timide… Mais quand même… Ça vaut le coup d’essayer… Encore une fois… tous les vœux… les rituels… Itne saare log shaadi kar rahe hai..Koi Karwa Chauth mana raha hai… Eh bien… maintenant il est temps… Bonheur pour tous”.





Pendant ce temps, Delnaaz a récemment révélé que Percy ne lui avait pas demandé de l’épouser mais de vieillir avec lui. S’adressant à Hindustan Times, elle a déclaré: “Cela ressemble plus à une bague de promesse. C’est un engagement pour la vie. Nous nous sommes promis d’être ensemble jusqu’au bout de la route. Et nous sommes un couple marié. C’est juste une question de signature. Percy est quelqu’un avec qui je veux passer ma vie. Mais devrais-je signer des papiers juste pour montrer aux gens ? Pour moi, c’est mon partenaire de vie, et c’est ce qui compte le plus.”

Pour les non-initiés, après leur séparation, Delnaaz et Rajev ont participé à l’émission animée Bigg Boss 6 de Salman Khan d’octobre 2012 à janvier 2013. Ils ont tous deux atteint la semaine finale mais ont été éliminés avant l’épisode de la grande finale. Urvashi Dholakia a remporté la sixième saison de l’émission de téléréalité controversée, qui en est actuellement à sa seizième saison.