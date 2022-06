Quelques jours après le tremblement de terre dévastateur, de nombreux Afghans attendent toujours de l’aide

Lorsque le sol s’est soulevé à la suite d’un tremblement de terre en Afghanistan plus tôt cette semaine, la maison de pierre et de boue de Nahim Gul s’est effondrée sur lui.

Il a griffé les décombres dans l’obscurité précédant l’aube, s’étouffant avec la poussière alors qu’il cherchait son père et ses deux sœurs. Il ne sait pas combien d’heures de fouilles se sont écoulées avant d’apercevoir leurs corps sous les ruines. Ils étaient morts.

Aujourd’hui, quelques jours après un séisme de magnitude 6,0 qui a dévasté mercredi une région éloignée du sud-est de l’Afghanistan et tué au moins 1 150 personnes selon les estimations des autorités, Gul voit la destruction partout et l’aide se fait rare. Sa nièce et son neveu ont également été tués dans le séisme, écrasés par les murs de leur maison.

Les Nations Unies ont estimé le nombre de morts à 770 personnes, mais ont averti qu’il pourrait encore augmenter. L’un ou l’autre bilan ferait du tremblement de terre le plus meurtrier en Afghanistan depuis deux décennies.

“Je ne sais pas ce qui va nous arriver ni comment nous devrions recommencer nos vies”, a déclaré dimanche Gul à l’Associated Press, les mains contusionnées et l’épaule blessée. « Nous n’avons pas d’argent pour reconstruire.

Les talibans appellent à l’aide internationale

C’est une peur partagée par des milliers de personnes dans les villages pauvres où la fureur du tremblement de terre s’est abattue le plus – dans les provinces de Paktika et de Khost, le long des montagnes déchiquetées qui chevauchent la frontière du pays avec le Pakistan.

Ceux qui s’en sortaient à peine ont tout perdu. Beaucoup n’ont pas encore reçu la visite de groupes d’aide et des autorités, qui luttent pour atteindre la zone sinistrée sur des routes défoncées – certaines rendues impraticables par des glissements de terrain et des dégâts.

Conscients de leurs contraintes, les talibans à court d’argent ont appelé à l’aide étrangère et ont appelé samedi Washington à dégeler des milliards de dollars dans les réserves de devises de l’Afghanistan. Les Nations Unies et un éventail de groupes d’aide internationale et de pays se sont mobilisés pour envoyer de l’aide.

Des enfants afghans grattent le riz des pots dans un camp du district de Gayan dimanche après le tremblement de terre, le plus meurtrier du pays depuis deux décennies. Même avant le tremblement de terre, environ la moitié des 39 millions d’habitants du pays étaient confrontés à des niveaux d’insécurité alimentaire potentiellement mortels en raison de la pauvreté. (Ebrahim Nooroozi/Associated Press)

La Chine a promis samedi près de 7,5 millions de dollars d’aide humanitaire d’urgence, se joignant à des pays comme l’Iran, le Pakistan, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et le Qatar pour envoyer un avion rempli de tentes, de serviettes, de lits et d’autres fournitures indispensables dans la zone touchée par le séisme. .

Le représentant spécial adjoint de l’ONU, Ramiz Alakbarov, s’est rendu samedi dans la province durement touchée de Paktika pour évaluer les dégâts et distribuer de la nourriture, des médicaments et des tentes. Des hélicoptères et des camions de l’ONU chargés de pain, de farine, de riz et de couvertures ont afflué dans les zones sinistrées.

“La visite d’hier m’a réaffirmé à la fois l’extrême souffrance des Afghans et leur formidable détermination face à une grande adversité”, a déclaré Alakbarov, appelant à la réparation des conduites d’eau, des routes et des lignes de communication endommagées dans la région.

Sans soutien, a-t-il ajouté, les Afghans “continueront à endurer des épreuves inutiles et inimaginables”.

REGARDER | Les sauveteurs recherchent des survivants du séisme : Des sauveteurs en Afghanistan recherchent des survivants d’un séisme meurtrier Les gens ont creusé à la main dans des villages de l’est de l’Afghanistan qui ont été réduits en décombres par un puissant tremblement de terre qui a tué au moins 1 000 personnes. Environ 1 500 autres personnes auraient été blessées, a indiqué l’agence de presse officielle.

Des centaines de familles vivant en plein air

Mais l’effort de secours reste inégal et limité en raison des contraintes de financement et d’accès. Les talibans, qui ont pris le pouvoir en août dernier d’un gouvernement soutenu pendant 20 ans par une coalition militaire dirigée par les États-Unis, semblent dépassés par les complexités logistiques de questions telles que l’enlèvement des débris dans ce qui s’annonce comme un test majeur de sa capacité à gouverner .

Les villageois ont déterré leurs proches morts à mains nues, les ont enterrés dans des fosses communes et ont dormi dans les bois malgré la pluie. Près de 800 familles vivent en plein air, selon l’organisation de coordination humanitaire de l’ONU, OCHA.

Gul a reçu une tente et des couvertures d’une organisation caritative locale du district de Gayan, mais lui et ses proches survivants ont dû se débrouiller seuls. Terrifié alors que la terre gronde encore à cause de répliques comme celle de vendredi qui a coûté la vie à cinq autres personnes, il a déclaré que ses enfants à Gayan refusaient de rentrer à l’intérieur.

Dimanche, des Afghans marchent devant des maisons détruites dans le district de Gayan. Les efforts de secours ont été inégaux et limités en raison des contraintes de financement et d’accès. (Ebrahim Nooroozi/Associated Press)

Le tremblement de terre a été la dernière calamité à secouer l’Afghanistan, qui est sous le choc d’une grave crise économique depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays alors que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN retiraient leurs forces. L’aide étrangère – un pilier de l’économie afghane pendant des décennies – s’est arrêtée pratiquement du jour au lendemain.

Les gouvernements du monde ont multiplié les sanctions, interrompu les virements bancaires et paralysé le commerce, refusant de reconnaître le gouvernement taliban. L’administration Biden a coupé l’accès des talibans à 7 milliards de dollars américains de réserves de devises étrangères détenues aux États-Unis

Alors qu’il visitait le site de la catastrophe, le ministre afghan des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, a exhorté la Maison Blanche à débloquer les fonds “à un moment où l’Afghanistan est aux prises avec des tremblements de terre et des inondations” et à lever les restrictions bancaires afin que les organisations caritatives puissent plus facilement fournir de l’aide.

“Nous n’avons plus rien”

Les donateurs occidentaux ont suspendu leur aide à plus long terme car ils exigent que les talibans autorisent un régime plus inclusif et respectent les droits de l’homme. Les anciens insurgés ont résisté à la pression, imposant des restrictions aux libertés des femmes et des filles qui rappellent leur premier passage au pouvoir à la fin des années 1990.

Aujourd’hui, environ la moitié des 39 millions d’habitants du pays sont confrontés à des niveaux d’insécurité alimentaire potentiellement mortels en raison de la pauvreté. La plupart des fonctionnaires, y compris les médecins, les infirmières et les enseignants, n’ont pas été payés depuis des mois.

Samedi, des combattants talibans montent la garde à côté de fournitures d’aide aux victimes du tremblement de terre dans le district de Gayan. (Sahel Arman/AFP/Getty Images)

Les agences des Nations Unies et d’autres organisations restantes se sont efforcées de garder l’Afghanistan au bord de la famine avec un programme humanitaire qui a nourri des millions de personnes et maintenu le système médical à flot. Mais avec des donateurs internationaux à la traîne, les agences des Nations Unies font face à un manque de financement de 3 milliards de dollars américains cette année.

Dimanche, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’elle renforçait la surveillance des maladies infectieuses dans les zones touchées par le tremblement de terre en Afghanistan. L’Afghanistan est l’un des deux derniers pays d’endémie polio dans le monde.

Sous le choc de la guerre et appauvries bien avant la prise du pouvoir par les talibans, les régions éloignées touchées par le tremblement de terre de mercredi dernier sont particulièrement mal équipées pour y faire face.

Certains hommes d’affaires locaux sont passés à l’action. La Chambre de commerce et d’investissement d’Afghanistan a déclaré dimanche qu’elle avait levé plus de 1,5 million de dollars américains pour les provinces de Pakitka et de Khost.

Pourtant, pour ceux dont les maisons ont été anéanties, l’aide peut ne pas suffire.

“Nous n’avons plus rien”, a déclaré Gul.