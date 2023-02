Quelques jours après le séisme, des camions d’aide atteignent l’enclave syrienne du nord-ouest

BAB AL-HAWA, Syrie (AP) – Un petit convoi est passé de la Turquie au nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles jeudi avec des médicaments, des couvertures, des tentes et des kits d’abris de l’ONU désespérément nécessaires, les premiers secours pour atteindre l’enclave, trois jours après le tremblement de terre dévastateur tué des milliers.

Avant le convoi de six camions, la seule cargaison traversant le point de passage de Bab al-Hawa à la frontière turco-syrienne était un flux constant de corps de victimes du tremblement de terre – des réfugiés syriens qui avaient fui la guerre dans leur pays et se sont installés en Turquie mais ont péri lors du séisme de magnitude 7,8 de lundi. Des survivants en larmes portaient les restes de leurs proches enveloppés dans des draps, tandis que d’autres attendaient du côté syrien pour les recevoir.

Avant même que le tremblement de terre ne fasse des ravages des deux côtés de la frontière – le nombre de morts jeudi a dépassé les 19 000 – l’enclave syrienne de 4,6 millions de personnes était en proie à une extrême misère, beaucoup vivant dans des camps de déplacés et dépendant de l’aide humanitaire pour survivre.

En vertu d’un accord au Conseil de sécurité de l’ONU, Bab al-Hawa est le seul point de passage que l’ONU est autorisée à utiliser pour acheminer l’aide de la Turquie vers l’enclave. Mais le chaos qui a suivi le tremblement de terre, les routes endommagées et les tas de débris autour du point de passage ont empêché l’ONU d’acheminer l’aide.

Des groupes d’aide plus petits auraient apporté de l’aide à travers d’autres points de passage frontaliers, mais les responsables de l’ONU ont été réticents à enfreindre le protocole.

L’aide transfrontalière est politiquement chargée, le gouvernement syrien et son principal allié, la Russie, faisant pression pour des livraisons à l’enclave depuis Damas, la capitale syrienne, plutôt que depuis la Turquie. Les responsables de Damas insistent sur le fait qu’ils sont prêts à distribuer de l’aide partout en Syrie, mais les critiques disent que le gouvernement du président Bashar Assad a l’habitude de bloquer ou de détourner l’aide destinée aux zones contrôlées par les rebelles.

“Assad a une longue histoire de politisation de l’aide, de son détournement vers ses partisans ou de sa vente au marché noir”, a déclaré Karam Shaar, chercheur non résident à l’Institut du Moyen-Orient.

Les équipes de secours locales ont déclaré que les retards de l’aide pourraient avoir coûté plus de vies. Le manque de machinerie lourde et d’autres équipements a obligé les sauveteurs à nettoyer les décombres avec tout ce qu’ils avaient, y compris à mains nues.

“Après 50 heures de travail, nous avons sorti un homme et une petite fille vivants”, a décrit Abada Zikri, un premier intervenant des Casques blancs, lors d’un tel sauvetage à Harem, une ville d’environ 20 000 habitants dans la province syrienne d’Idlib.

Les Casques blancs ont perdu au moins quatre volontaires dans le tremblement de terre, qui a également tué deux employés syriens du Comité international de secours et plusieurs personnes de la région qui travaillaient avec l’ONU sur les livraisons d’aide.

Alors que le convoi de jeudi était une livraison retardée d’avant le tremblement de terre, l’ONU a déclaré que d’autres convois d’aide à la réponse au tremblement de terre suivraient.

“Aujourd’hui, ce n’est que le début”, a déclaré Sanjana Quazi, qui dirige le bureau turc du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, à l’Associated Press du côté turc de la frontière.

Certains ont reproché à l’ONU de ne pas avoir pris de mesures exceptionnelles pour acheminer l’aide après le tremblement de terre. Shaar a déclaré que l’organisation mondiale aurait dû rompre le protocole et utiliser d’autres points de passage vers la Syrie ou fournir des parachutages.

À Damas, le Parlement a appelé jeudi à la levée immédiate des sanctions imposées par l’Occident à la Syrie, après que le Croissant-Rouge syrien a demandé la même chose au début de la semaine en raison de pénuries de carburant et d’équipements insuffisants.

Le séisme de lundi a également endommagé le barrage d’Afrin, souvent appelé localement le barrage de Maydanki, dans le nord de la Syrie. Le béton du barrage s’est fissuré jeudi et a inondé le village de Tlool, dans le nord-ouest de la région de Salqin, dans l’enclave rebelle, submergeant partiellement les bâtiments qui avaient résisté au séisme.

Les habitants de la région se sont précipités pour récupérer tous les effets personnels qu’ils pouvaient trouver et les ont chargés dans des camions. Les inondations ont encore aggravé les malheurs des Syriens déplacés.

Le bilan du tremblement de terre a augmenté jeudi sur les lignes de front syriennes, avec plus de 1 900 morts dans l’enclave tenue par les rebelles et plus de 1 200 du côté du gouvernement. La conseillère d’Assad, Bouthaina Shaaban, a déclaré à Sky News de Londres que la Syrie est disposée à recevoir l’aide de n’importe quel pays du monde, à l’exception d’Israël, qui a offert son aide à la fois à la Turquie et à la Syrie.

Les États-Unis et l’Union européenne ont critiqué la demande de Damas pour la levée des sanctions, affirmant que les mesures affectent le gouvernement d’Assad et n’incluent pas l’aide humanitaire.

Mais plusieurs Syriens vivant à l’étranger ont déclaré dans des publications sur les réseaux sociaux que les plateformes de collecte de fonds en ligne avaient bloqué leurs efforts pour transférer de l’argent vers la Syrie en raison des sanctions.

Plusieurs avions des principaux alliés d’Assad, l’Iran et la Russie, ainsi que d’une poignée de pays arabes – les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Irak – ont acheminé par avion de l’aide vers Damas et Alep, deux grands aéroports syriens.

