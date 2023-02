Quelques jours après le séisme, des camions d’aide atteignent l’enclave syrienne du nord-ouest

Avant le convoi de six camions, la seule cargaison traversant le point de passage de Bab al-Hawa à la frontière turco-syrienne était un flux constant de corps de victimes du tremblement de terre – des réfugiés syriens qui avaient fui la guerre dans leur pays et se sont installés en Turquie mais ont péri lors du séisme de magnitude 7,8 de lundi. Des survivants en larmes portaient les restes de leurs proches enveloppés dans des draps, tandis que d’autres attendaient du côté syrien pour les recevoir.

Les équipes de secours locales ont déclaré que les retards de l’aide pourraient avoir coûté plus de vies. Le manque de machinerie lourde et d’autres équipements a obligé les sauveteurs à nettoyer les décombres avec tout ce qu’ils avaient, y compris à mains nues.

Le bilan du tremblement de terre a augmenté jeudi sur les lignes de front syriennes, avec plus de 1 900 morts dans l’enclave tenue par les rebelles et plus de 1 200 du côté du gouvernement. La conseillère d’Assad, Bouthaina Shaaban, a déclaré à Sky News de Londres que la Syrie est disposée à recevoir l’aide de n’importe quel pays du monde, à l’exception d’Israël, qui a offert son aide à la fois à la Turquie et à la Syrie.