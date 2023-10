Quelques jours après l’attaque meurtrière d’un missile sur un café ukrainien, chagrin et recherche de réponses

HROZA, Ukraine (AP) — Des enquêteurs de l’ONU et locaux ont cherché des réponses samedi sur le site d’une frappe de missile russe sur un petit village ukrainien qui, quelques jours plus tôt, avait transformé son seul café en décombres et tué près de 52 personnes rassemblées pour le sillage d’un soldat mort. selon le président Volodymyr Zelenskyy et d’autres hauts responsables de Kiev. Le même jour, les résidents locaux ont commencé à reposer leurs amis perdus.

Des représentants de la Mission de surveillance des Nations Unies en Ukraine (HRMMU) ont passé une grande partie de la journée à s’entretenir avec les résidents locaux et les survivants à Hroza, dans la région nord-est de Kharkiv, selon un communiqué partagé avec l’Associated Press.

« Mes premières conversations avec les résidents locaux et les survivants indiquent que pratiquement toutes les personnes tuées étaient des civils et que la cible elle-même, un café et un magasin très fréquentés du village, était également clairement civile », a déclaré Danielle Bell, qui dirigeait l’équipe qui s’est rendue à Hroza samedi. cité comme disant dans la déclaration de l’ONU.

« Ce qui s’est passé ici est un autre rappel tragique de l’impact mortel de l’invasion russe sur les civils ukrainiens », a ajouté Bell.

Le café du village a été détruit et des familles entières ont péri après que la frappe de missile de jeudi ait interrompu la veillée d’Andriy Kozyr, un soldat de Hroza décédé l’hiver dernier en combattant les forces d’invasion russes dans l’est de l’Ukraine.

Selon les médias ukrainiens, il a d’abord été enterré ailleurs en Ukraine, son village natal restant sous occupation russe. La famille de Kozyr a décidé de l’enterrer à nouveau à Hroza plus de 15 mois après sa mort, après que des tests ADN ont confirmé son identité, et le café a rouvert spécialement pour permettre aux habitants d’honorer sa mémoire.

Son fils Dmytro Kozyr, également soldat, fait partie des victimes de l’attaque, aux côtés de sa femme Nina, qui était à quelques jours de son 21e anniversaire. Samedi, les forces de l’ordre ukrainiennes et le parquet régional évaluaient le nombre de victimes à 52.

Seules six personnes présentes dans le café ont survécu et la ville tente de comprendre pourquoi et comment la veillée funèbre a été ciblée. Dmytro Chubenko, porte-parole du procureur régional, a déclaré vendredi que les enquêteurs cherchaient à savoir si quelqu’un du quartier avait transmis les coordonnées du café aux Russes – une trahison envers tous ceux qui sont actuellement en deuil à Hroza.

Parmi eux se trouvent Kateryna Tarannyk et son frère Dmytro Androsovych, dont les parents ont été tués à la veillée funèbre de Kozyr et enterrés samedi dans un petit cimetière à la périphérie du village. Les proches de Tetiana Androsovych, 60 ans, et Mykola Androsovych, 63 ans, se sont rassemblés aux côtés des habitants de Hroza sous un ciel gris et sinistre, alors que la pluie continuait de tomber sur les tombes fraîchement ouvertes à proximité qui avaient été creusées pour d’autres victimes.

Tarannyk et son frère se sont embrassés, regardant les cercueils fermés de leurs parents, tout au long du service orthodoxe.

« C’est comme si vous étiez dans un rêve mauvais et incompréhensible, attendant de vous réveiller. C’est tout simplement insupportable », a déclaré Tarannyk à l’AP.

Tarannyk était venue aux funérailles de Slovaquie, où elle avait fui avec son enfant au début de la guerre. Elle est partie immédiatement après avoir appris la nouvelle de la frappe du missile. Il y a à peine une semaine, ses parents lui avaient rendu visite en Slovaquie.

« Ils étaient si heureux », se souvient-elle. Ensemble, ils avaient prévu que l’enfant de Tarannyk rende visite aux grands-parents au printemps.

Avant que le couple ne repose, Tarannyk s’est approchée de chaque cercueil tour à tour et lui a dit silencieusement au revoir, caressant doucement le tissu de velours vert foncé recouvrant les cercueils.

La frappe de missile était « perfide, cruelle et injuste », a-t-elle déclaré avec colère dans la voix.

Oleksii Androsovych, le frère de Mykola, s’est précipité au café du village immédiatement après l’impact du missile. Il a retrouvé le corps de son frère à côté de celui de sa femme, dont la tête manquait.

Pour Oleksii, il s’agit probablement du premier des nombreux enterrements de ses amis et voisins qui auront lieu à Hroza dans les jours et peut-être les mois à venir, car tous les corps des victimes n’ont pas encore été identifiés.

Mykola et sa femme ont été enterrés à plusieurs rangées de Kozyr, le soldat dont ils avaient assisté à la veillée. Le petit cimetière du village s’est considérablement agrandi ces deux derniers jours, à mesure que de nouvelles tombes continuent d’apparaître.

La police ukrainienne a identifié 48 des 52 civils tués par l’explosion du missile, selon l’enquêteur en chef de la police de la province de Kharkiv. Dans une publication sur Facebook, Serhii Bolvinov a déclaré que les équipes d’enquête étaient en train de « rassembler les cadavres, littéralement pièce par pièce ».

Hroza, qui comptait environ 500 habitants avant la guerre, a été conquise par la Russie au début de la guerre avant d’être reconquise par l’Ukraine en septembre 2022, ainsi que les régions voisines. Elle se trouve à seulement 30 kilomètres (19 miles) à l’ouest de Koupiansk, un axe clé de l’effort militaire russe. Zelensky s’est rendu dans la région mardi pour rencontrer des troupes et inspecter le matériel fourni par l’Occident.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que le village avait été touché par un missile de précision de type Iskander, dont la précision serait de 5 à 7 mètres (yards).

Par ailleurs, un homme politique pro-Kremlin dans le sud de l’Ukraine occupé par la Russie est décédé samedi des suites de ses blessures après l’explosion de sa voiture, ont rapporté les autorités locales installées à Moscou. Un message publié sur Telegram par Vladimir Saldo, un dirigeant régional nommé par le Kremlin, a identifié l’homme politique comme étant Vladimir Malov, secrétaire d’une branche locale du parti politique du président russe Vladimir Poutine, Russie unie.

Il n’était pas immédiatement clair qui était à l’origine de l’attaque meurtrière contre Malov. Mais les forces de guérilla fidèles à Kiev opèrent depuis des mois derrière les lignes ennemies, tuant des responsables pro-Moscou, faisant sauter des ponts et aidant l’armée ukrainienne en identifiant des cibles clés.

Des civils ont été tués et blessés samedi par des bombardements et des frappes de missiles russes dans le sud et l’est de l’Ukraine, ont rapporté des responsables ukrainiens locaux. Un homme de 52 ans est décédé après qu’un obus russe est tombé dans sa cour, dans la région méridionale de Kherson, a déclaré le gouverneur local Roman Mrochko sur Telegram.

Quatre personnes ont été blessées par des éclats de verre lorsque des missiles russes ont frappé dans la nuit le port de Chornomorsk sur la mer Noire, a rapporté samedi le bureau du procureur régional. Les missiles ont touché des résidences de vacances et des installations de stockage de céréales le long de la côte, et des débris ont ensuite incendié des voitures et des garages à proximité, a indiqué le bureau du procureur.

—

Kozlowska a rapporté de Londres. Les rédacteurs d’Associated Press, Jamey Keaten, à Genève, ont également contribué.

Hanna Arhirova et Joanna Kozlowska, Associated Press