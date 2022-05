Quelques jours après la fusillade à l’école, les républicains défendent les droits des armes à feu lors de la convention de la NRA

« Le taux de possession d’armes à feu n’a pas changé. Et pourtant, les actes de mal comme ceux que nous avons vus cette semaine sont en augmentation », a déclaré le sénateur du Texas Ted Cruz à la foule lors de la convention de la National Rifle Association à Houston cette semaine. L’affirmation de Cruz concernant la stagnation de la possession d’armes à feu, qui est factuellement trompeuse, fait partie des nombreuses affirmations inexactes faites par les responsables républicains lors du rassemblement annuel de la NRA cette année, indiquant clairement que la série de tirs de masse ces dernières semaines n’a pas influencé leurs convictions pro-armes à feu , en dépit de plusieurs orateurs prévus retirant leur participation.

La NRA a lancé sa convention annuelle – avec des expositions d’armes à feu et des apparitions de responsables républicains pro-armes – jeudi, quelques jours seulement après qu’un homme armé a tué 19 écoliers et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde. La décision du groupe d’aller de l’avant avec son rassemblement annuel a attiré des milliers de manifestants à l’extérieur du lieu de la convention.

L’espoir du gouverneur du Texas, Beto O’Rourke, l’ancien candidat démocrate à la présidence qui a affronté l’actuel gouverneur du Texas, Greg Abbott, à propos de la fusillade dans une école lors d’une conférence de presse cette semaine, faisait partie des manifestants.

“J’espère que vous êtes d’accord avec moi, que le moment pour nous d’avoir arrêté Uvalde était juste après Sandy Hook”, a déclaré O’Rourke à la foule. « Le moment pour nous d’avoir arrêté Uvalde était juste après Parkland. Le moment pour nous d’avoir arrêté Uvalde était juste après le lycée de Santa Fe. Il est temps pour nous d’arrêter les fusillades de masse dans ce pays, c’est maintenant, ici même, aujourd’hui.

On estime que 4 000 manifestants se sont présentés devant le centre de congrès George R. Brown de Houston vendredi lorsque l’ex-président Donald Trump et une série de hauts responsables républicains – dont le sénateur du Texas Ted Cruz et la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem – devaient parler à l’événement de lobbying des armes à feu.

À Discovery Green, de l’autre côté du George R. Brown Convention Center à Houston, où les gens se sont rassemblés pour protester contre la convention annuelle de la NRA qui doit avoir lieu après la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, plus tôt cette semaine. pic.twitter.com/YsVBI8qnOX – Ariana García (@Ariana_noGrande) 27 mai 2022

Plusieurs élus se sont retirés de leurs apparitions prévues à la convention de la NRA à la dernière minute, suite à de vives critiques.

“Bien que fervent partisan du deuxième amendement et membre de la NRA, je ne voudrais pas que ma comparution aujourd’hui apporte une douleur ou un chagrin supplémentaire aux familles et à tous ceux qui souffrent à Uvalde”, a déclaré le Texas. Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick a déclaré dans un communiqué posté sur Twitter.

Le gouverneur Abbott, qui devait prendre la parole au chapiteau de la convention, le « Forum sur le leadership », a plutôt choisi de s’adresser aux participants par le biais d’un message préenregistré. Le sénateur John Cornyn et le représentant Dan Crenshaw – tous deux républicains du Texas – se sont également retirés du rassemblement de la NRA en invoquant des conflits d’horaire.

Malgré la controverse entourant son rassemblement, les dirigeants de la NRA et ses partisans sont restés fermes dans leur position pro-armes, alors même que le public appelle à des lois plus strictes sur les armes à feu.

Dans son allocution d’ouverture, le directeur général de la NRA, Wayne LaPierre, a reconnu les “21 belles vies éteintes sans pitié et sans discernement par un monstre criminel” tout en affirmant que “restreindre les droits humains fondamentaux des Américains respectueux des lois à se défendre n’est pas la réponse”.

Trump s’est moqué des républicains qui se sont retirés de la convention NRA

L’événement de quatre jours de cette année – la première convention de la NRA depuis les reports précédents du rassemblement annuel en raison de la pandémie – a présenté une liste d’orateurs de haut niveau du parti républicain s’opposant aux appels publics à des lois plus strictes sur les armes à feu.

Le sénateur Cruz, qui est considéré comme un candidat potentiel au ticket présidentiel du GOP en 2024, a rejeté l’adoption de politiques plus strictes en matière d’armes à feu telles que la vérification universelle des antécédents sur les achats d’armes à feu et l’interdiction des fusils d’assaut. Au lieu de cela, Cruz a imputé l’épidémie de violence armée aux États-Unis à des choses comme les jeux vidéo, la baisse de la fréquentation des églises et les médias sociaux.

“Des tragédies comme l’événement de cette semaine sont un miroir qui nous oblige à poser des questions difficiles, exigeant que nous voyons où notre culture échoue”, a déclaré Cruz. “Nous ne devons pas réagir au mal et à la tragédie en abandonnant la Constitution ou en portant atteinte aux droits de nos citoyens respectueux des lois.”

Le discours de Trump, quant à lui, a été parsemé des coups et des gadgets typiques qui ont coloré sa présidence. Les armes à feu et autres armes mortelles ont été interdites de l’assemblée générale de la salle pendant le discours de Trump, sur la base des protocoles de sécurité des services secrets américains.

Trump a commencé son discours en se moquant des responsables républicains pour s’être retirés de l’événement.

“Contrairement à d’autres, je ne vous ai pas déçu en ne me présentant pas aujourd’hui”, a déclaré Trump à la foule. Il a ensuite lu les noms des victimes de la fusillade d’Uvalde – chacun suivi d’un son de gong.

Au cours de son discours, Trump a renforcé les mêmes points de discussion que le sénateur Cruz, en se concentrant sur d’autres maux de société comme les « familles brisées » et la santé mentale comme les principaux problèmes auxquels sont confrontés les Américains. Trump a également appelé à un renforcement des mesures de sécurité dans les écoles – affirmant à tort que les zones sans armes rendaient les écoles moins sûres – et a félicité les forces de l’ordre du Texas malgré les rapports révélant la réponse douteuse de la police locale à la fusillade de l’école d’Uvalde.

Lors de son apparition, Trump a invité Jack Wilson, un homme qui avait arrêté une fusillade dans une église du Texas en 2019, à le rejoindre sur scène. Wilson a dit qu’il “n’a pas tué – j’ai éliminé le mal” et a félicité Trump en disant “tu es toujours notre président”.

Le doublement de la rhétorique sur la protection du droit du public à porter des armes par les dirigeants de la NRA et ses partisans, alors même qu’un autre groupe d’écoliers est massacré par un homme armé d’armes d’assaut, fait partie d’une tendance historique dans la réponse américaine aux fusillades de masse , tel que rapporté par Vox.

En 2020, une étude publiée dans le Journal of Public Economics a révélé que les réponses au niveau de l’État à la suite de fusillades de masse penchaient fortement vers un assouplissement, et non un resserrement, de la réglementation sur les armes à feu.

Comme l’ont écrit les auteurs : « Dans les États dotés de législatures contrôlées par les républicains, une fusillade de masse double à peu près le nombre de lois promulguées qui assouplissent les restrictions sur les armes à feu dans l’année suivant l’incident. Nous ne trouvons aucun effet significatif des fusillades de masse sur les lois promulguées lorsqu’il y a une législature contrôlée par les démocrates. Les chercheurs n’ont également noté aucun effet significatif sur le nombre de lois plus strictes sur les armes à feu, ce qui signifie que les fusillades de masse fréquentes dans le pays n’ont guère contribué à améliorer largement les lois sur le contrôle des armes à feu.

La controverse sur le rassemblement est la dernière à frapper la NRA

La NRA est l’un des groupes de pression les plus influents aux États-Unis depuis des décennies. Au cours des années 1970, l’organisation a évolué de son objectif initial en tant que groupe de défense de la sécurité des armes à feu à une force de lobbying axée sur les armes à feu. Depuis lors, afin de maintenir son influence, la NRA a poussé la législation à ralentir la recherche liée à la violence armée et à accroître l’accessibilité à la possession d’armes à feu.

Dans le même temps, la NRA a résisté à une instabilité croissante, provoquée par des facteurs à la fois internes et externes. Une lutte de pouvoir a commencé à se fomenter au sein de l’organisation en 2019 après que le président de la NRA, Oliver North, a accusé l’actuel PDG Wayne LaPierre de détournement de fonds. Bien que la NRA ait continué à obtenir le soutien des législateurs conservateurs pour faire avancer son programme législatif, la discorde interne a fracturé le groupe.

Malgré des victoires législatives, la NRA a subi une perte massive de revenus ces dernières années. En 2018, The Daily Beast a rapporté que la NRA avait enregistré une baisse de revenus de 55 millions de dollars, sur la base de ses dossiers fiscaux de l’année précédente. L’organisation a également enregistré une baisse d’environ 22 % des cotisations des membres cette même année. Plus récemment, entre 2016 et 2020, les revenus de la NRA ont chuté de 23 %, passant d’environ 367 millions de dollars à 282 millions de dollars, selon CBS News. De plus, les contributions de ses membres et des entreprises privées ont chuté de 15 % au cours de la même période.

Au-delà de ses déboires internes, la NRA a également fait face à des litiges. En août 2020, le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice pour dissoudre l’organisation complètement sur la base d’une mauvaise gestion présumée des finances du groupe à but non lucratif par ses dirigeants. Un juge a bloqué le procès de New York pour dissoudre la NRA, mais a décidé d’autoriser la poursuite de la plainte de l’AG concernant les activités financières illégales présumées de la direction de la NRA.

Indépendamment des batailles de la NRA pour maintenir son influence, l’opinion publique parmi les Américains s’est déplacée pour devenir plus amicale envers les propositions de contrôle des armes à feu. Bien que les opinions sur les réformes de la législation sur les armes à feu aient fluctué ces dernières années, les sondages globaux montrent qu’un nombre croissant d’Américains soutiennent des lois plus strictes sur les armes à feu.

Une enquête menée par Morning Consult et Politico, menée la semaine dernière après la fusillade dans l’école d’Ulvade, a montré que 73 % des personnes interrogées « soutiennent fermement » la vérification universelle des antécédents.

Je suis propriétaire d’armes à feu, guide de chasse et ancien combattant. Je crois aussi @NRA est l’un des lobbies les plus irresponsables et les plus destructeurs d’Amérique. Cette culture d’opérateurs spéciaux fictifs, soutenus par des politiciens, est insensée. #GunOwnersForSafety —Nate Fick (@ncfick) 27 mai 2022

De plus, 84% des répondants ont déclaré qu’ils soutiendraient «la prévention de la vente de toutes les armes à feu» aux personnes signalées comme «dangereuses» pour les forces de l’ordre par les prestataires de santé mentale.

Le soutien massif du public à de meilleures lois sur le contrôle des armes à feu ne devrait pas être une surprise après des décennies de fusillades de masse répétées aux États-Unis. Comme le montre cette carte de données interactive de Vox, en juillet 2020, plus de 2 600 fusillades de masse supplémentaires se sont produites au cours de la décennie qui a suivi la fusillade de l’école de Sandy Hook.

Pourtant, malgré un soutien public écrasant pour des réglementations plus strictes en matière de contrôle des armes à feu, les législateurs pro-armes semblent insensibles à l’évolution vers des réformes de la législation sur les armes à feu, probablement en raison des millions de dollars de dons de campagne de la NRA. Selon Brady, l’un des plus grands groupes de prévention de la violence armée du pays, la NRA a dépensé 3,2 millions de dollars en contributions de campagne pour les législateurs pro-armes en 2019 et 2,2 millions de dollars en dons de campagne en 2020.

Malgré les revers que le groupe a subis, certains pensent que le plus grand héritage de la NRA survivra à l’organisation elle-même, et cela continuera probablement d’empêcher tout progrès significatif sur les réformes des armes à feu du pays.

“En fin de compte, la NRA est une organisation profondément plus faible et plus divisée qu’elle ne l’était autrefois”, a écrit Frank Smyth, journaliste d’investigation et auteur du livre de 2020 The NRA: The Unauthorized History, pour Politico. “Mais son héritage, même s’il ne survit pas, sera la culture et l’idéologie des droits des armes à feu qu’il a aidé à cultiver, et c’est une chose puissante pour de nombreux électeurs conservateurs et les politiciens républicains qui les chassent.”