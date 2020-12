Les fans de science-fiction doivent se familiariser avec le monolithe tout-puissant et mystérieux de 2001: A Space Odyssey. Cependant, le monolithe semble avoir quitté le domaine de la fiction et est réellement apparu à deux endroits différents.

Quelques jours après la découverte du premier monolithe de métal mystérieux dans un désert isolé et inhabité de l’Utah, aux États-Unis, un deuxième est maintenant apparu en Roumanie. Le pilier triangulaire et brillant a été découvert jeudi sur la colline de Batca Doamnei dans la ville de Piatra Neamt. Par coïncidence, il se trouvait à seulement quelques mètres d’un monument archéologique roumain populaire, la forteresse Petrodava Dacian. La forteresse a été construite vers 82 avant JC et 106 après JC par les Daces dans l’Europe ancienne.

Son apparence s’apparente à l’aspect monolithique du livre, puis du film, tel qu’il apparaît soudainement et sans explication. Les théoriciens du complot peuvent l’attribuer au travail des extraterrestres, mais la plupart pensent qu’il s’agit probablement d’un joker dévoué qui se trouve être un fan de 2001: A Space Odyssey.

Dans la légende de la science-fiction d’Arthur C. Clark, la première apparition du monolithe sur Terre a eu lieu en Afrique il y a trois millions d’années. Il est évoqué comme une figurine mystique qui donne de l’intelligence à la vie qui l’entoure et le livre / film suggère que le monolithe était responsable de sauver les grands singes en leur donnant les connaissances nécessaires pour utiliser des outils.

Selon le Daily Mail, le monolithe a été retiré de l’Utah par une « partie inconnue ». Il mesurait environ 3 mètres de long et a été découvert par des responsables locaux comptant des mouflons d’Amérique depuis les airs. Celui découvert en Roumanie se trouvait à 4 mètres devant un monument local, connu localement sous le nom de Montagne sacrée. Les fonctionnaires sont toujours dans l’ignorance de l’apparence de la structure mystique. Rocsana Josanu, un responsable de la culture et du patrimoine Neamt, a déclaré au Daily Mail qu’ils enquêtaient sur «l’étrange apparition».

«C’est sur une propriété privée, mais nous ne savons pas encore à qui appartient le monolithe. C’est dans une zone protégée sur un site archéologique », dit-elle. Chaque installation structurelle nécessite l’autorisation de l’Institut de la culture et du patrimoine de Neamt et l’approbation du ministère de la Culture.

Quant à la structure de l’Utah, bien qu’elle ait été récemment découverte, une analyse de Google Earth révèle qu’elle existe depuis 2015. Cependant, l’Utah a une histoire du land art, où des installations inhabituelles ont émergé dans des endroits éloignés dans les années 1960. et des années 70.

Un monolithe similaire était apparu à Seattle il y a environ 20 ans en 2001; correspondant à l’année de titre du livre Clarke et du film Stanley Kubrick.