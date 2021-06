Quelques jours après avoir échoué à réserver le quota olympique, l’équipe féminine de tir à l’arc classique atteint la finale de la Coupe du monde

Paris : L’équipe indienne de tir à l’arc classique, qui n’a pas réussi à décrocher un quota olympique lors de la qualification finale ici, était de retour à sa meilleure forme pour se qualifier pour la finale de l’étape 3 de la Coupe du monde vendredi. Le trio fantaisiste de Deepika Kumari, Ankita Bhakat et Komalika Bari avait perdu contre la Colombie, classée moins bien, dimanche pour rater la qualification par équipe olympique, mais vendredi, ils ont juste perdu un set avant de battre la France 6-2 en demi-finale. .

L’étape 3 de la Coupe du monde n’est pas un tournoi de qualification olympique. Le trio, qui avait remporté la première étape de la Coupe du monde à Guatemala City en avril, affrontera le Mexique dimanche dans une répétition de la finale de la première étape. Le numéro 3 mondial Deepika sera à la recherche d’un triplé de médailles d’or.

Deepika s’était déjà qualifiée pour la finale du double mixte avec son mari Atanu Das, alors qu’elle est également en demi-finale de la section individuelle classique. L’équipe féminine indienne, deuxième tête de série, qui a obtenu un laissez-passer au deuxième tour, a commencé par battre la 15e tête de série espagnole en deux sets, avant d’évincer la septième tête de série, la Turquie par une marge identique de 6-0 en quart de finale.

Dans les quatre dernières étapes, le trio a tiré 57, 57, 54, 57 pour battre l’équipe de France de Lisa Barbelin, Audrey Adiceom et Angeline Cohendet. L’équipe masculine indienne de Das, Tarundeep Rai et Pravin Jadhav, classée huitième lors des qualifications, a perdu son huitième de finale face à l’Allemagne, tête de série, lors d’un barrage spectaculaire.

Les Indiens ont perdu une avance de 2-0, mais leurs adversaires Moritz Wieser, Maximillian Weckmueller et Florian Unruh ont remporté les deuxième et troisième sets pour mener 4-2 avant que le match ne se termine en barrage avec Das, Rai et Jadhav remportant le quatrième set par deux points. Les Allemands ont tiré trois 9 contre 8, 9 et 9 du trio indien pour sceller la victoire d’un point.

