Quelques instants de choc avant le «meurtre de Bigfoot» qui a conduit le pêcheur à «tuer son ami par crainte qu’il invoque un monstre»

Un HOMME qui a affirmé que Bigfoot l’avait forcé à assassiner son ami lors d’une excursion de pêche malheureuse était apparemment convaincu que le monstre mythique rôdait dans la région depuis plusieurs années, selon l’ex-femme dévastée de la victime.

Larry Sanders, 53 ans, aurait assassiné samedi son meilleur ami d’enfance Jimmy Knighten, 52 ans, dans le comté de Pontotoc, Oklahoma, alors que les deux hommes pêchaient avec leurs mains le long de la rivière South Canadian.

Un communiqué publié lundi par le Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma a déclaré que les deux hommes se sont affrontés, ce qui aurait conduit Sanders à étrangler Knighten à mort et à le noyer dans la rivière.

Dans une interview avec The US Sun, l’ex-femme de Knighten, Stacey Kelley, a déclaré que la confrontation avait éclaté après que Knighten ait commencé à frapper une cloche en étain pour attirer les poissons à la surface de l’eau.

Mais Sanders – décrit comme un fervent partisan de Bigfoot – est apparemment devenu paranoïaque que Knighten ait d’autres intentions plus sinistres et bizarres.

“Il prétend qu’il y a un Bigfoot dans la région depuis plusieurs années”, a déclaré Kelley à propos de Sanders, qui était ami avec Knighten depuis le lycée.

“Et sa conviction était que Jimmy invoquait Bigfoot et prévoyait de le laisser dans les bois, je suppose, pour être mangé par lui.

“Je ne sais pas [what Jimmy was meant to have done] mais la seule chose qu’on m’a dit, c’est qu’il frappait sur cette cloche en étain ou sur un morceau de tuyau et qu’il essayait juste de trouver le poisson et je suppose que Larry l’a pris d’une manière différente.”

‘CONFESSION’ REFROIDISSANTE

Kelley a été mariée à Knighten pendant 20 ans et le couple a eu trois enfants ensemble, maintenant âgés de 20, 28 et 29 ans.

Bien qu’ils aient divorcé il y a plusieurs années, ils partageaient toujours une relation étroite, Knighten servant de “Popo” honoraire aux deux jeunes enfants que Kelley a eus avec son deuxième mari.

Décrivant les événements des derniers jours comme un cauchemar, l’épreuve a commencé pour Kelley à 9h30 le samedi matin lorsqu’elle a reçu un appel de son fils qui lui a dit que Knighten avait disparu alors qu’il était en train de nouilles – ou de pêcher à la main – avec Sanders. .

Elle est partie à sa recherche peu de temps après lorsqu’elle a dit avoir appelé son fils qui était maintenant avec Sanders.

“J’ai appelé mon fils pendant que j’étais là-bas et il m’a dit que Larry m’avait dit qu’il l’avait tué”, a raconté Kelley en larmes.

“Je ne connais pas les circonstances exactes mais mon fils l’a retenu jusqu’à l’arrivée des flics.”

Kelley a déclaré qu’elle s’était immédiatement effondrée en larmes, submergée par des sentiments de dévastation et de chagrin.

Mais déterminée à ramener Knighten à la maison, elle a aidé les forces de l’ordre à rechercher son corps.

Décrivant les heures qui ont suivi comme “stressantes”, Kelley a déclaré qu’elle avait passé une grande partie de la recherche à retenir son souffle et à prier pour que ni elle ni aucun de ses enfants ne soient ceux qui trouveraient Knighten.

“C’était presque comme si le temps s’accélérait et s’arrêtait en même temps – je ne sais pas comment l’expliquer”, a-t-elle déclaré.

“C’était juste un match de hâte et d’attente.”

COLÈRE ET CRISE DE CŒUR

L’attente angoissante de Kelley et de sa famille pour une mise à jour est finalement arrivée dimanche soir, lorsque les enquêteurs de l’Oklahoma State Bureau of Investigation (OBSI) ont récupéré le corps de Knighten dans le lit d’une rivière à une courte distance de l’endroit où elle avait cherché.

Encore une fois, Kelley a dit qu’elle était restée essoufflée par ses émotions.

“J’étais dévastée. J’avais le cœur brisé. J’étais en colère, j’étais en colère. J’étais blessée pour mes enfants”, a-t-elle déclaré.

Kelley a déclaré que sa colère était aggravée par les affirmations farfelues de Sanders au sujet de Bigfoot et de ses craintes apparentes d’un sacrifice imminent.

Sanders a fait les mêmes affirmations concernant la créature mythique lors d’un entretien avec la police, au cours duquel les enquêteurs de l’OSBI ont déclaré qu’il semblait que le suspect était sous l’influence de la méthamphétamine.

“Je pense qu’il essaie juste de sortir de prison – je pense qu’il essaie juste de sauver ses propres fesses”, a insisté Kelley.

“Je pense que tout cela est très tiré par les cheveux, mais dans son esprit, s’il a des problèmes de santé mentale ou quoi que ce soit, tout cela pourrait être très réel pour lui.

“Je ressens tellement de colère envers lui mais beaucoup d’empathie envers ses enfants.

“[Sanders’] les enfants et mes enfants sont tous très proches : ils sont allés à l’école ensemble, ils ont grandi ensemble et ils étaient toujours chez Jimmy, donc ses enfants étaient également liés à Jimmy.

“Et maintenant, ils aiment le fait que leur père ait fait ça, donc c’est juste déchirant tout le long.

“Ils aimaient Jimmy autant que n’importe qui d’autre”, a ajouté Kelley.

“Ils le considéraient comme une figure paternelle et des choses comme ça … alors non seulement ils ont perdu leur père, mais ils ont aussi perdu quelqu’un qui était comme une figure paternelle pour eux aussi.”

« REPAYÉ PAR LE MEURTRE »

Kelley a décrit son ex-mari comme une personne aimante, attentionnée et désintéressée qui n’hésiterait pas à donner à quelqu’un la chemise de son propre dos.

Au moment de son meurtre, il essayait en fait d’aider son ami Sanders qui avait connu des moments difficiles.

Selon Kelley, Knighten lui avait proposé de l’aider à trouver du travail comme mécanicien et le laissait même rester chez lui pendant qu’il se remettait sur pied car il n’avait nulle part où vivre.

“Et c’est comme ça qu’il l’a remboursé”, s’est moqué Kelley, qui a ensuite fondu en larmes en faisant l’éloge de Knighten et de sa personnalité adorable.

“Il va manquer à tout le monde”, a-t-elle déclaré, “personne n’a jamais eu un mauvais mot à dire à son sujet.

“Tous ceux qui le connaissaient l’aimaient, et il a laissé un impact si positif sur ce monde qui ne pourra jamais être rempli par quelqu’un d’autre.

“Il n’y a personne d’autre comme lui … nous avons eu nos problèmes dans le passé mais nous avons dépassé cela et il aura toujours un morceau de mon cœur.

“Tous ceux qui le connaissaient savaient à quel point il était gentil, et il va absolument nous manquer.”

Pendant ce temps, Kelley a décrit Sanders comme une personne troublée qui était connue dans toute la ville pour avoir fait des bêtises et “ne pas être très gentille parfois”.

Sanders a été accusé de meurtre au premier degré à la suite de ses aveux présumés du meurtre de Knighten.

Le shérif du comté de Pontotoc, John Christian, a déclaré aux médias locaux que les aveux “facilitent toujours les choses”, mais qu’il reste encore beaucoup de preuves à découvrir dans l’affaire.

“Vous devez encore prouver tous les éléments du crime, et ce que le suspect vous dit, vous devez prouver que c’est réellement ce qui s’est passé”, a déclaré Christian.

Le shérif a ajouté que le procureur local ferait probablement pression pour la peine de mort si Sanders était reconnu coupable.

UN VIDE INCOMPLABLE

Si Sanders est reconnu coupable, Kelley a déclaré qu’elle était “déchirée” quant à savoir si elle aimerait le voir être mis à mort.

“Je suis déchiré à ce sujet parce que, comme je l’ai dit, ses enfants sont comme mes enfants et ils ont essentiellement perdu leur père aussi”, a déclaré Kelley.

“Et donc une partie de moi veut qu’il ait la peine de mort à cause de ce qu’il nous a pris, mais en seconde période, je pense à ses enfants et à ce que cela leur ferait.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour Sanders, Kelley a répondu que non, cependant, la mère de cinq enfants a déclaré qu’elle espérait qu’il trouverait “la paix avec lui-même” derrière les barreaux.

“J’espère qu’il fera aussi la paix avec Dieu parce qu’en fin de compte, ce n’est pas à nous de juger ou de condamner”, a déclaré Kelley.

“Mais j’espère qu’il sait ce qu’il nous a fait, il nous a pris quelque chose de très précieux, que nous ne récupérerons jamais.

“Et il n’y a aucune quantité d’excuses qui peuvent remplacer cela – il n’y a aucun regret qu’il puisse ressentir qui comblerait ce vide.”

Kelley a créé une page GoFundMe pour aider la famille à couvrir les frais funéraires.