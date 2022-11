Quelques instants avant le décollage de l’avion, Pigeon est assis nonchalamment sur son aile

Le week-end est arrivé, et vous vous détendez peut-être dans votre lit et parcourez les réseaux sociaux pour trouver du contenu amusant pour bien rire. Eh bien, nous avons trouvé un clip parfait qui pourrait vous faire rire. Une vidéo d’un pigeon qui se détend sur les ailes d’un avion au décollage. La vidéo partagée sur YouTube par ViralHog a été enregistrée par un passager assis dans un avion. La vidéo amusante montre le pigeon assis nonchalamment sur l’aile de l’avion.

Après quelques secondes dans la vidéo de 19 secondes, l’avion fait un virage vers la piste et prend lentement de l’élan alors qu’il se prépare pour son décollage. L’oiseau, ignorant la mécanique de l’avion, continue de s’asseoir sur l’aile et en un clin d’œil il s’éclipse.

“En attendant le décollage de son avion, Fernando a remarqué un pigeon sur l’aile de l’avion. Il a alors décidé d’enregistrer…” lire la légende de la vidéo.

Internet s’amuse à réagir à la vidéo. L’un des utilisateurs a déclaré: “Pigeon vient de frapper le moonwalk le plus fluide.” Un autre utilisateur a ajouté: “Je suis prêt à parier que plus de la moitié des personnes qui voient cela ont ri.” Quelqu’un a également utilisé le slogan de la boisson énergisante et a plaisanté : “Red Bull vous donne des ailes.” Une autre personne a commenté: “Juste au moment où vous pensez que la vie va bien.” Un autre utilisateur a écrit: «Le pigeon pense:« Je vais juste m’asseoir ici et quand cette chose atterrira, je serai quelque part au loin. OH! NON! Je suis repoussé.

Regardez la vidéo ici :



La vidéo a reçu plus de 6,17 lakh vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une vidéo est devenue virale d’un pigeon à l’intérieur d’un avion GoAir à destination de Jaipur, ce qui a retardé le vol de 30 minutes.

